«Estamos muy contentos con los avances que se han llevado a cabo en el proyecto». Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo (Foro), recibe ... a EL COMERCIO tras la reunión del consejo de Gijón al Norte en la que esta semana se reactivó el plan de vías tras una década de parón. Su satisfacción, explica, se debe a que se han tenido en cuenta «demandas que el Ayuntamiento trasladó en la reunión de abril de 2024», como el derribo del viaducto de Carlos Marx, la adecuación de esos terrenos y la rebaja de la edificabilidad en el 'solarón' para ganar en zonas verdes.

–Empecemos por esto último...

–Se ha hecho un trabajo técnico impecable, muy profesional, en el que se logra aumentar las zonas verdes en un 75%. Eso supone que el 'solarón' y el Parque de Moreda sean todo uno y constituyan la segunda masa verde más grande de la ciudad, por detrás de los Pericones. Conseguimos ese objetivo sin tener que renunciar a la construcción de vivienda, que en este momento vemos lo importante que es.

–Se estudian dos opciones: mantener la edificabilidad prevista o reducirla un 30%. ¿En cualquier caso se ganaría espacio verde?

–Sea una edificabilidad del 70%, del 100% o cualquier otra magnitud dentro de ese abanico se conseguirá ese objetivo.

–¿Cómo? ¿Serán más altos los edificios que se construyan?

–No solo. Los edificios dotacionales dejan de ser exentos y pasan a estar integrados en otros edificios. También se eliminan viales que antes eran de circulación y ahora pasan a ser parque.

–¿Cuánta superficie verde se gana de esta manera?

–Pasamos de 32.000 metros cuadrados a 56.000.

–El planteamiento de Foro hace un año era más ambicioso: rebajar un 38% la edificabilidad. ¿Les convence la opción de reducirla como máximo un 30%?

–Sí. En aquella propuesta las zonas verdes aumentaban hasta los 60.000 metros cuadrados. Los 56.000 actuales nos parecen una propuesta admisible.

–¿Qué características tendrán los edificios que se proyectan en el entorno del 'solarón'?

–La propuesta de diseño no se parece en nada a todo lo que hemos visto anteriormente. Logra el objetivo de construir ciudad y completarla. Se logra una ordenación que no solo es mejor estéticamente sino que garantiza que no se va a proyectar sombra sobre el parque. Este tendrá un soleamiento de orientación sur plena. Los volúmenes de los edificios serán asimétricos, más orgánicos. No serán grandes moles. Todo lo contrario. Tanto si se elige la opción del 70% como la del 100% de edificabilidad habrá unas alturas que no serán desproporcionadas.

–¿Qué entiende por 'no desproporcionadas'?

–Que no desvirtúan el entorno...

–Me refería a de qué alturas hablamos.

–Eso está pendiente de decidir. De dieciséis alturas habría uno o dos edificios, y estarían en los dos extremos, como hitos a la entrada y salida del parque. La altura media del resto en ningún caso sobrepasa las doce. Es más o menos la altura de los edificios construidos justo detrás, plenamente consolidados e integrados.

–Habrá dos edificios icónicos. Uno en la calle Pedro Duro, frente a la iglesia de San José. ¿Será residencial? ¿Qué diseño se plantea?

–Será residencial y se plantea que sea una figura gemela a la torre de Bankunion.

–El otro va ubicado frente a la futura estación intermodal...

–Será, por así decirlo, la imagen que te encontrarás al salir de la futura estación intermodal. Está pensado que sea para un uso hotelero.

–Una novedad del nuevo diseño son los bloques de uso mixto, residencial y de equipamientos.

–Se prevé que a lo largo del parque, en los mismos edificios en los que habrá viviendas, haya usos ciudadanos, equipamientos públicos y servicios que complementen los que ya se prestan en la zona centro. Así se da vida a la zona, se garantiza mayor tráfico de personas y se evitan problemas de inseguridad.

–¿Habrá vivienda protegida?

–La ficha urbanística no atribuye a ese ámbito ningún porcentaje de vivienda de protección. Pero sí en el 100% de la edificabilidad en la CRI-05, un ámbito colindante que abarca el aparcamiento de los juzgados y el del Albergue Covadonga. Son unas 300 viviendas que estarán justo en frente del 'solarón'.

–Antes habrá que demoler el viaducto de Carlos Marx. ¿Qué procedimiento se utilizará?

–Un desmontaje que se hará por tramos para garantizar la movilidad y la seguridad.

–Hasta que no finalice esa obra, allá por 2029, ¿no podrá arrancar ninguna otra actuación?

–Confiamos en que se puede ir trabajando en paralelo. Todo lo que se pueda ejecutar sin esperar a que culmine esta fase, estaremos encima para que se inicie.

–El Ayuntamiento debe invertir 10,1 millones en tres años, una cifra importante...

–Gijón está capacitado para asumir esa inversión.

–Hablan de 53 millones para esta primera fase...

–De los cuales Gijón al norte asume 40. Los otros trece, al ser una infraestructura vinculada a las cercanías metrotrén, es Adif quien lo asume al 100%.

–¿Teme sobrecostes?

–No más allá de los que se encuentra hoy en día cualquier obra cuando se ejecuta. Si en redactar los proyectos se invierten las cantidades que se requiere para que sean proyectos buenos, se minimiza al máximo esa posibilidad.

–¿Qué pasos urbanísticos y qué plazos quedan ahora para desarrollar el proyecto del 'solarón'?

–Se decida la edificabilidad que se decida, va a haber que modificar el plan general de ordenación puesto que el PGO asumió como propia la ordenación que el Plan Especial Junquera atribuía al 'solarón'. Como se va a modificar, para que en esa zona haya más espacios verdes, eso va a requerir una modificación de plan general. Para el resto será o bien un nuevo plan especial o una modificación del plan especial vigente. Eso nos lleva a unos trámites urbanísticos que se dilatarán al menos año y medio. Y se iniciarán cuando se haya firmado un nuevo convenio.

–¿Cuándo se tomará la decisión sobre la edificabilidad?

–Tiene que ser en los próximos meses. La comisión técnica va a seguir trabajando y estoy seguro de que, en esa colaboración plena con el Principado, podremos tener una propuesta que sea la de todos.

–¿Cuándo pondrá la primera piedra de la estación intermodal?

–No lo sé. Ni me corresponde a mí hacer ese anuncio.

–Gijón al Norte lleva tiempo con una estructura mínima; sin gerente y ahora sin apoderada. ¿Unas obras de tal calado se pueden llevar a cabo solo con reuniones técnicas periódicas?

–Tiene una estructura pequeña, pero las administraciones públicas que componen Gijón al Norte tienen muchos cargos de responsabilidad y técnicos que trabajan dando soporte a la sociedad. No es lo más importante ahora mismo que tenga un número determinado de empleados.

–¿En qué punto está la licitación del estudio geotécnico para soterrar el Muro después de que fuera paralizada para incluir a los ingenieros de caminos?

–Esa inclusión se tramitó a través de un recurso que planteó el colegio. Se asumieron sus reclamaciones y volverá a ser licitado en breve.

–En la Ería del Piles, ¿variarán los planes de expropiación o de compra del terreno si el propietario se adapta a lo que pide el PGO?

–Somos firmes. Si hay un proyecto que no cumple la ficha, se va a iniciar el procedimiento de expropiación. Sabemos que se está trabajando en un proyecto que, según me ha transmitido la propiedad, va a cumplir la ficha. Si es así se le dará curso y ojalá sea una realidad lo antes posible, porque es lo que es lo que queremos.

–La Autoridad Portuaria quiere ahora desarrollar los terrenos de su propiedad en el entorno de Naval Gijón, ¿en qué situación deja eso a Naval Azul?

–La ciudad puede estar totalmente tranquila porque el proyecto está en marcha y el Ayuntamiento está dispuesto para meter a trabajar las máquinas en los terrenos que adquirimos a la Autoridad Portuaria en septiembre. Este gobierno garantiza a los vecinos del Natahoyo que van a volver a mirar al mar.

–Si no obtuvieran financiación europea para el plan integral de Cimavilla, ¿habrá actuaciones que no puedan ejecutarse?

–Si la conseguimos será una buena noticia para todos, pero si no la conseguimos se llevará a cabo igualmente.

–¿Cuándo se sabrá si hay fondos europeos o no?

–Se estima que a finales de año.

–La licitación de las obras para transformar Tabacalera en un centro de arte será este año, ¿no?

–Sí.

–¿Y las obras el próximo?

–Es difícil, en una obra de esta magnitud, poner una fecha. Puede haber imponderables que no controlamos, pero obviamente en un año deberíamos tener las obras en marcha.

–¿El proyecto para el hotel de cinco estrellas está ya cerrado?

–A falta de algunos detalles técnicos, el proyecto está muy avanzado. Se ha hecho un trabajo de plena coordinación con la propiedad y estamos muy contentos. Vemos a una propiedad con mucho interés en desarrollarlo, en hacerlo bien. Estamos a su lado para que sea una realidad lo antes posible.

Zonas tensionadas

–Respecto a la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas y los dos acuerdos plenarios sobre este asunto, lo último que ha dicho el consejero de Vivienda es que se sigue adelante con el proceso, que 'todos somos mayorinos' para saber lo que se votaba cuando se instó a la declaración y que tiende la mano a consensuar las medidas correctoras con el Ayuntamiento...

–Ni más ni menos que lo que este Ayuntamiento le pidió con el acuerdo plenario. Precisamente, porque somos todos mayorinos no conviene ir haciendo adelantos de decisiones que se tienen que tomar fruto de unos informes que no están elaborados. Si no se hubiera hecho eso no hubiéramos tenido que aprobar otro acuerdo plenario. Este gobierno no tiene puesta la mira en las medidas intervencionistas propias de otros países para solucionar los problemas de los gijoneses. Creemos que no hay ninguna garantía de que alguien vaya a poner un piso en alquiler a un precio que le marque el Gobierno cuando, con un precio libre que él mismo decide, no lo hace. Es totalmente absurdo. Lo pondrá en alquiler si tiene seguridad jurídica, si sabe que alguien le va a cubrir un posible impago, si tiene algún incentivo fiscal... Por eso digo que hay muchas medidas que se pueden negociar. Pero si el consejero sigue empecinado en hablar solo de poner límites a los precios, no nos va a encontrar. Puede haber muchas medidas sobre las que hablar, pero la de limitar los precios este gobierno no la va a aceptar.

–¿El derribo de la nave de Flex comenzará antes de verano?

–Sí. Cien por cien seguro.

–¿Ya está elegida la empresa que se va a ocupar de esos trabajos?

–La mesa de contratación ha elevado precisamente esta misma semana la propuesta de adjudicatario, con lo cual seguimos con los pasos.