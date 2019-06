El IES Mata Jove de Gijón organiza un concurso semanal con la música que suena en los cambios de clase El profesor Rubén Pérez con varios alumnos participantes en el concurso del IES Mata Jove. / Paloma Ucha En los pasillos del instituto se escucha temas de David Bowie, Kiko Veneno, Led Zeppelin, Oasis, Mozart o Jarabe de Palo OLGA ESTEBAN Gijón Jueves, 13 junio 2019, 20:17

En el IES Mata Jove hace tiempo que no suena la sirena que marca los horarios. El inicio de la jornada, el final, y cada cambio de clase tienen en el centro mucho más ritmo. El que marcan David Bowie, Franz Ferdinand, Kiko Veneno, Led Zeppelin, Iggy Pop, Revolver, Los Locos, The Jam o Petit Pop. En sus pasillos se escuchan distintos estilos musicales, que van desde Los Rolling, Oasis, Radiohead, Mozart, REM, Alaska y Dinarama, Jarabe de Palo y hasta Los Panchos. En otras ocasiones se han escuchado temas de AC/DC, Los Ronaldos, Amaral, Pixies, y Love of lesbian, por ejemplo. Y así jornada tras jornada, desde septiembre. Pero el proyecto, 'La música del Mata', va más allá de echarle música a la jornada escolar.

Todo arrancó hace cuatro años, gracias a un conserje músico, o un músico conserje, que decidió utilizar el nuevo equipo de megafonía del centro. Cogió el testigo después Rubén Pérez, profesor de Matemáticas. Preparaba los temas y los cortes y empezó a usarlos en cada cambio de clase. Cuando tenía unos 500 cortes preparados decidió que era el momento de darle más significado al proyecto. Y empezó el concurso semanal 'La música del Mata'. Pérez organiza una 'play list' semanal con 41 temas. Y un reto relacionado con los títulos elegidos. Por ejemplo: «Entre la música que suena en los recreos está escondida una actriz estadounidense. Esta actriz tiene una relación con un importante acontecimiento histórico del que se cumplen 80 años esta semana. ¿Quién es la actriz, cuál el acontecimiento histórico y por qué están relacionados?». O este: «Hay varios grupos que suenan en tres ocasiones. Para cada banda que repite, las posiciones en las que suenan sus canciones no son del todo casuales y responden a un patrón. ¿Cuál es?» En ocasiones anteriores han tenido que buscar la relación de alguno de los grupos con los personajes de ficción Gil Grissom, Horatio Caine, Mac Taylor y Avery Ryan. O incluso buscar una palabra clave. Con pista: los números de los temas en los que estaba escondida la palabra eran todos múltiplos de un mismo número.

Los retos ya han finalizado por este curso y, para despedirse hasta después del verano, se ha propuesto a la comunidad educativa redactar un texto usando los títulos de las canciones.

Rubén Pérez es el encargado de elaborar el reto. La idea es que el resultado esté en la propia 'play-list', que está colgada en la página web del instituto y en el tablón. «Porque los alumnos no están pendientes de la música». Y no solo los estudiantes. Porque, en realidad, quienes más participan son los propios profesores. El ganador tiene recompensa: elegir los temas que sonarán la siguiente semana. «La idea es implicar a los alumnos. 'Vale, te pongo el reggaeton que quieras, si te molestas por buscar la respuesta'», explica el profesor de Matemáticas. Aunque le lleve algunas horas semanales, está dispuesto a seguir con la idea. «¡Es lo más divertido que hago!».

También en el IES Roces

Lo cierto es que cada vez son más los colegios que cambian la sirena por la música. En las inmediaciones del colegio Laviada, por ejemplo, hace tiempo que suenan ritmos distintos a las 9 de la mañana. Y en el IES Roces también le ponen música a los cambios de clase. Por ejemplo, a Mozart. Y el centro aprovecha la ocasión para compartir con todo los alumnos información sobre el compositor y sobre la pieza. Además, ha comenzado a organizar retos semanales' para que los propios alumnos elijan la música de los recreos. ¿White Stripes o AC/DC? ¿Banda sonora de 'Regreso al futuro' o de 'Fiebre del sábado noche'?