El ministerio plantea ampliar la estación de Sanz Crespo como alternativa a una nueva en Moreda

La futura, y esperada, estación intermodal de Gijón podría construirse sobre la base de la actual estación ferroviaria de Sanz Crespo, que entró ... en servicio hace diez años y que había sido concebida como una infraestructura «provisional» para mantener el servicio de trenes tras el derribo de las estaciones de Jovellanos y El Humedal y mientras no se construyera una nueva. La alcaldesa, Ana González, anunció ayer que una de las dos opciones que maneja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pasa por «reutilizar» la actual terminal, adaptándola a los objetivos específicos del proyecto de integración ferroviaria al que Gijón lleva ya dos décadas dando vueltas -juntar trenes y autobuses en un mismo lugar, dar continuidad a las cercanías a través del metrotrén y facilitar la unión entre los barrios separados por las vías-.

Si bien convertir en permanente la estación provisional no es la única solución sobre la mesa, la regidora admitió que se trata de «la más evolucionada» y no ocultó sus simpatías por ella. «Hoy que tanto se habla de economía circular parece que lo lógico, a no ser que fuera imposible, es utilizar lo que ya existe, mejorándolo. En la sociedad han cambiado muchas cosas. Y aunque antes era habitual construir estaciones provisionales que luego se tiraban al hacer las de verdad, si uno lo piensa bien no parece lo mejor construir para tirar».

Ampliar

En la reunión celebrada el pasado viernes con Ayuntamiento y Principado, el ministerio detalló que esta operación se desarrollaría en dos fases. La primera, explicó la alcaldesa, consistiría en «poner bien y adecentar» la estación, para lo que se prevé necesaria una inversión de nueve millones de euros. Y ya en la segunda, «se ampliaría, creciendo significativamente». Lo haría hacia los terrenos adyacentes del 'solarón', de modo que cuando toda la obra estuviera completada los trenes de vía estrecha (antigua Feve) y los de larga distancia llegarían a los andenes ya existentes, mientras que las Cercanías de Renfe contarían con un andén soterrado desde el que conectarían con el túnel del metrotrén.

Los trenes de la antigua Feve y los de larga distancia mantendrían los andenes actuales. Los de Cercanías se soterrarían

Ana González aseguró que «una línea roja» que pondrá el Ayuntamiento para aceptar esta propuesta es «que no haya brecha entre barrios» como la presencia de los andenes, por lo que tras su reforma la estación deberá ser «transitable». Es decir, «que se pueda pasar bien por encima, comunicando Moreda con Laviada y el Polígono de Pumarín». Y remarcó que otro compromiso inexcusable debe ser la «intermodalidad», y que por tanto el nuevo equipamiento integre una estación de autobuses. «En la propuesta que nos presentaron no estaba, pero porque se centraba en las cuestiones ferroviarias. Pero nos aseguraron que eran conscientes de que no la habían puesto y a nosotros no se nos va a olvidar».

La tercera clave que señaló la alcaldesa fue la necesidad de que la estación sea «muy funcional y medioambientalmente sostenible, que es un aspecto que no estaba contemplado junto a Museo del Ferrocarril. Esso habla de menos soterramiento, pero hoy nadie hace ciertas cosas».

80 millones menos

En lo que respecta a uno de los motivos principales para renunciar al emplazamiento que viene recogido en el convenio de 2019, rebajar los costes de la operación, Ana González señaló que esta opción supondría según las primeras estimaciones un ahorro de 80 millones de euros con respecto al plan del Museo del Ferrocarril, cuyo coste el estudio informativo encargado por el Ministerio fijaba en 388,9 millones de euros. Queda por ver el desglose de las distintas partes, pues si bien Gijón al Norte -donde el Ministerio corre con el 50% y Principado y Ayuntamiento con un 25% cada uno- se hace cargo de buena parte de los elementos, la estación de Cercanías, por ejemplo, la costearía directamente Adif.

En cuanto a los plazos, la alcaldesa indicó que lo primero sería licitar la redacción del anteproyecto de remodelación y ampliación -«se quiere redactar todo a la vez para tener una visión de conjunto»- y posteriormente se licitaría el proyecto constructivo de remodelación, «que queremos tener hecho para 2023». No sería por tanto hasta entonces cuando puedan comenzar las primeras obras, lo que según admitió la alcaldesa supone un obstáculo de cara a buscar financiación en el fondo europeo Next Generation, que abarca el periodo 2021-2023. «Quizás alguna cosa concreta se podría meter, pero como estaremos empezando algunas obras en 2023 y otras en 2024, nos quedaríamos fuera. Aunque hay otros fondos europeos». La otra propuesta que Transportes puso sobre la mesa en la reunión del viernes situaría la estación también en este entorno, sobre los terrenos del 'solarón', justo por donde actualmente pasa el viaducto de Carlos Marx, cerca de la Comisaría de la Policía Nacional. Las vías discurrirían en paralelo al edificio.

Es el emplazamiento que constaba en el estudio informativo presentado el año pasado para comparar las ubicaciones del Museo del Ferrocarril y Moreda y que aún está pendiente de dar respuesta a las alegaciones recibidas.

No obstante también ahí habría «una reformulación del proyecto», siempre buscando una rebaja de los costes que haga la actuación viable. La alcaldesa señaló por ejemplo que está por ver si el aparcamiento que estaba previsto es finalmente subterráneo o no, «porque cuanto más soterremos, supondrá más dinero y también más problemas de mantenimiento».