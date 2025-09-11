El Ministerio para la Transición Ecológica premia la renaturalización del entorno del río Piles La distinción destaca el proyecto como ejemplo de impacto ambiental y social. «Esto demuestra que Gijón está a la vanguardia«, celebra el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles

La ministra y el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y Miguel González, junto al concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, tras hacerle entrega del premio.

María Agra Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:37

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha distinguido el proyecto de renaturalización del entorno del Piles, para la recuperación de los ríos Piles y Peñafrancia, en Gijón, como iniciativa emblemática en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al considerar que la actuación ha demostrado «innovación, impacto y enfoque integral en el desarrollo de proyectos financiados con fondos europeos».

Así lo anunció este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un acto que se celebró en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el que hizo entrega de los galardones a las 39 iniciativas distinguidas.

El reconocimiento premia el «impacto o efecto multiplicador» del proyecto por las buenas prácticas en «el desarrollo de un plan ejemplar, desde el punto de vista técnico, por la demolición de azudes y superficies artificiales, con el consiguiente impacto al producirse un significativo aumento del espacio renaturalizado».

Compromiso con la innovación

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, acudió al acto en representación municipal para recoger la distinción. «Este reconocimiento demuestra que Gijón está a la vanguardia en la recuperación ambiental y la gestión sostenible de su territorio, y confirma que nuestras políticas municipales contribuyen a los objetivos europeos de transición ecológica», celebró el edil.

Además, «la recuperación de los ríos Piles y Peñafrancia es un ejemplo de cómo las inversiones del Plan de Recuperación pueden transformarse en mejoras reales para la calidad de vida de la ciudadanía», subrayó. «Este proyecto no solo tiene un enorme valor ambiental, sino que también refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia, la innovación y la creación de un modelo de ciudad más saludable y sostenible».