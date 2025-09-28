El barrio gijonés de El Natahoyo estrena el paseo del olayista Fernando Cadavieco Participó en la construcción de la piscina exterior de la entidad deportiva a la que siempre estuvo ligada hasta su fallecimiento en 2006. Este lunes, a las 11 horas, se inaugurará un espacio junto al Club Natación Santa Olaya

Imagen del monolito que se descubrirá este lunes en honor a Fernando Cadavieco y que también dará nombre a este paseo en la zona del Arbeyal.

Fernando Cadavieco de Diego, figura indispensable del Club Natación Santa Olaya, quedará vinculado desde este lunes ya para siempre al barrio de El Natahoyo, en Gijón, y a la entidad con la que tantos años colaboró, dando nombre al paseo litoral que discurre por detrás de las instalaciones del club. A las 11, en un acto que contará con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y los ediles de Deportes e Infraestructuras, se descubrirá un monolito que glosa su figura.

Ampliar Imagen de Fernando Cadavieco en el 25 aniversario del Club Natación Santa Olaya. E.C.

Para Gonzalo González, presidente del club, «era necesario otorgarle este recuerdo que permanecerá para siempre para los grupistas y gijoneses. pues fue una figura clave en nuestra historia. Una persona muy humilde que jamás quiso homenajes». Cadavieco «participó con sus propias manos en la construcción de la piscina exterior» y estuvo ligado a la entidad hasta que falleció en 2006, con 86 años. «Además de ejercer de monitor, entrenador, delegado de equipo y formar parte de diferentes juntas directivas, nos enseñó a todos los valores de la honradez y el trabajo», subrayó el veterano olayista Emilio Reiriz.