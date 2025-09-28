El barrio gijonés de El Natahoyo estrena el paseo del olayista Fernando Cadavieco
Participó en la construcción de la piscina exterior de la entidad deportiva a la que siempre estuvo ligada hasta su fallecimiento en 2006. Este lunes, a las 11 horas, se inaugurará un espacio junto al Club Natación Santa Olaya
Gijón
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:43
Fernando Cadavieco de Diego, figura indispensable del Club Natación Santa Olaya, quedará vinculado desde este lunes ya para siempre al barrio de El Natahoyo, en Gijón, y a la entidad con la que tantos años colaboró, dando nombre al paseo litoral que discurre por detrás de las instalaciones del club. A las 11, en un acto que contará con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y los ediles de Deportes e Infraestructuras, se descubrirá un monolito que glosa su figura.
Para Gonzalo González, presidente del club, «era necesario otorgarle este recuerdo que permanecerá para siempre para los grupistas y gijoneses. pues fue una figura clave en nuestra historia. Una persona muy humilde que jamás quiso homenajes». Cadavieco «participó con sus propias manos en la construcción de la piscina exterior» y estuvo ligado a la entidad hasta que falleció en 2006, con 86 años. «Además de ejercer de monitor, entrenador, delegado de equipo y formar parte de diferentes juntas directivas, nos enseñó a todos los valores de la honradez y el trabajo», subrayó el veterano olayista Emilio Reiriz.
