Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón El herido fue trasladado al Hospital de Cabueñes

N. Vivar Gijón Sábado, 4 de octubre 2025, 01:27 | Actualizado 01:33h.

Un motorista ha resultado herido tras chocar su moto con un turismo en la calle San Bernardo, en el centro de Gijón. El suceso ocurrió cerca de la una de la madrugada.

Según indican fuentes policiales, la víctima conducía una moto cuando fue arrollado por el turismo.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Policía Local, una dotación de la Nacional y los servicios sanitarios que atendieron al motorista y, finalmente, lo trasladaron al Hospital Cabueñes.