Los motoristas de Gijón piden medidas para su seguridad Dos centenares de gijoneses se suman a la convocatoria de ámbito nacional para protestar por el incremento de víctimas en las carreteras

Motoristas en la plaza de El Humedal, durante la lectura del manifiesto contra la DGT.

E. C. Domingo, 5 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Dos centenares de motoristas secundaron ayer en Gijón una convocatoria de ámbito nacional para reclamar a las administraciones públicas medidas para mejorar la seguridad en las carreteras.

La concentración arrancó de la plaza de El Humedal, donde se dio lectura al manifiesto que también tuvo eco en Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Mérida, Murcia, Pamplona, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela y Zaragoza.

En su manifiesto, los motoristas reclaman la destitución «inmediata» del director general de la DGT, institución a la que reclaman que pida perdón «por todas las ocasiones en las que ha influido en los legisladores para oficializar decisiones arbitrarias en detrimento de la seguridad vial y el derecho a la movilidad». Asimismo, reclamaron la restitución del margen de 20 kilómetros por hora en las maniobras de adelantamiento en vías convencionales y que se impulse la inversión en conservación de carreteras y calles.

Este colectivo apunta que «en tres años, con los datos de siniestralidad consolidados, el sector ha sufrido 100.824 víctimas». Contabilizan, entre 2021 y 2023, el fallecimiento de 1.221 motoristas y 104 ciclomotoristas, a los que se suman 74.157 heridos que no recibieron hospitalización y sufrieron accidente en motocicleta y los 15.963 que lo tuvieron en ciclomotor. «Es el resultado y las consecuencias de guardarraíles sin protección, estado ilegal de carreteras y calles, investigaciones que solo buscan culpar al motorista, la deriva errática de las políticas de seguridad vial y un largo etcétera», refleja el comunicado.