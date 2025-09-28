Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa Fue un vecino quien la encontró tirada en el suelo, momento tras el cual se dio aviso a los servicios de emergencia que nada pudieron hacer ya por su vida

Un trágico accidente doméstico se cobró este domingo la vida de una vecina de la parroquia de Granda, en Gijón. La mujer murió como consecuencia de un golpe en la cabeza del portón de acceso a su vivienda, en una parcela cerrada con un muro, que se le vino encima por motivos que aún están siendo investigados, si bien algunas hipótesis señalan que en ese momento podría estar haciendo algún tipo de reparación del mismo.

Los hechos tuvieron lugar en el camino de la Monja. Fue un vecino de la parroquia quien poco después de las nueve de la mañana se topó con la mujer tirada en el suelo, momento tras el cual se dio aviso a los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer, pues se encontraba ya sin vida. El primer cuerpo en llegar fue la Policía Nacional y también salieron hacia la zona los bomberos, cuya colaboración no fue necesaria dada la confirmación de su fallecimiento.