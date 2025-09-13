Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Cabueñes

La mujer fue atendida por los servicios de emergencia.

Eva Hernández Gijón Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:44

Suceso en Gijón. Una mujer tuvo que ser atendida esta tarde, pasadas las ocho y media, por los servicios de emergencias tras fracturarse la pierna izquierda en mitad de la plaza Fermín García Bernardo, en Cimavilla.

Ante lo ocurrido, la mujer se indispuso y tuvo que ser abanicada por algunos de los allí presentes. Al final tuvo que ser trasladada al Hospital de Cabueñes.

