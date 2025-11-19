Multitudinaria despedida a la lotera Amalia López Tuya en Gijón La administración de lotería que regentaba repartió el mayor premio de la historia de la ciudad

La iglesia de San José, en Gijón, acogió este martes la multitudinaria despedida a la lotera Amalia López Tuya –titular de la administración de lotería número 3, en la calle Río de Oro–, fallecida este domingo a los 56 años tras sufrir una indisposición. Tras las incesantes muestras de cariño recibidas por la familia en el tanatorio, la estampa se repitió ayer para arropar a su marido, Juan, sus dos hijos, Guillermo y Cristina, y resto de familiares. «Alegre, luchadora y muy buena persona», su ausencia deja ahora un vacío gigante.

