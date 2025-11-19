Multitudinaria despedida a la lotera Amalia López Tuya en Gijón
La administración de lotería que regentaba repartió el mayor premio de la historia de la ciudad
Gijón
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:14
La iglesia de San José, en Gijón, acogió este martes la multitudinaria despedida a la lotera Amalia López Tuya –titular de la administración de lotería número 3, en la calle Río de Oro–, fallecida este domingo a los 56 años tras sufrir una indisposición. Tras las incesantes muestras de cariño recibidas por la familia en el tanatorio, la estampa se repitió ayer para arropar a su marido, Juan, sus dos hijos, Guillermo y Cristina, y resto de familiares. «Alegre, luchadora y muy buena persona», su ausencia deja ahora un vacío gigante.