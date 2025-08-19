El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
Cartel en el Puerto Deportivo con la prohibición de bañarse en la zona de los pantalanes. E. C.

El Musel lanza una advertencia: bañarse en el Puerto Deportivo de Gijón puede suponer una multa de 300 euros

La entidad advierte de la prohibición de nadar junto a los pantalanes tras detectar días atrás a varios personas en el agua

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 17:23

Quien estos días tenga la tentación de pegarse un chapuzón en la zona del Puerto Deportivo que sepa que se arriesga a pagar una multa de 300 euros. Así lo advierte el propio puerto gijonés, que en redes sociales ha emitido un comunicado para frenar este tipo de práctica. Aunque no es habitual ver bañistas en esta zona, sí ha detectado la Autoridad Portuaria la presencia de algunos jóvenes, lo que le ha llevado a lanzar dicha advertencia.

Nadar por las aguas interiores del Puerto Deportivo, junto a los pantalanes, es una infracción grave que puede penarse con hasta 300 euros. Además, el Puerto «existe un importe riesgo de ser arrollado por una embarcación o chocar contra el fondo en zonas de escaso calado». Recuerda, asimismo, que la prohibición de bañarse en aguas interiores incluye todo el Puerto Deportivo y el entorno de los diques«.

