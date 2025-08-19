El Musel lanza una advertencia: bañarse en el Puerto Deportivo de Gijón puede suponer una multa de 300 euros La entidad advierte de la prohibición de nadar junto a los pantalanes tras detectar días atrás a varios personas en el agua

Quien estos días tenga la tentación de pegarse un chapuzón en la zona del Puerto Deportivo que sepa que se arriesga a pagar una multa de 300 euros. Así lo advierte el propio puerto gijonés, que en redes sociales ha emitido un comunicado para frenar este tipo de práctica. Aunque no es habitual ver bañistas en esta zona, sí ha detectado la Autoridad Portuaria la presencia de algunos jóvenes, lo que le ha llevado a lanzar dicha advertencia.

Nadar por las aguas interiores del Puerto Deportivo, junto a los pantalanes, es una infracción grave que puede penarse con hasta 300 euros. Además, el Puerto «existe un importe riesgo de ser arrollado por una embarcación o chocar contra el fondo en zonas de escaso calado». Recuerda, asimismo, que la prohibición de bañarse en aguas interiores incluye todo el Puerto Deportivo y el entorno de los diques«.

