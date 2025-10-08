«Si el Museo Piñole cierra antes del traslado de la colección, supondrá su fin»

El debate sobre el traslado del Museo Nicanor Piñole de Gijón a una construcción anexa al futuro Centro de Arte Tabacalera lejos de ... apaciguarse se agudiza. «El Museo Piñole debe permanecer abierto hasta que el traslado se produzca. No nos oponemos a su traslado a un edificio que reúna mejores condiciones, como acordamos, nosotros o nuestros predecesores, en 2008, pero el museo debe permanecer abierto hasta entonces. No podemos estar de acuerdo con un cierre innecesario, que podría prolongarse durante años y que, al dejarlo sin edificio, incumpliría con la definición de museo del ICOM (International council of museums)», denuncian en un comunicado, emitido en la tarde de este martes, los nueve integrantes de la comisión del Museo Piñole.

Según dicha comisión encargada de velar por que el edificio permanezca abierto para disfrute del público y como custodio de buena parte de la obra de uno de los grandes pintores asturianos y españoles del siglo XX, «el traslado de las obras abocaría al museo a su desaparición», expresa con rotundidad. Alega la comisión en una carta dirigida al Ayuntamiento de Gijón que «en la escritura de Enriqueta Ceñal, viuda del pintor, se establecía entre las condiciones de la donación el carácter permanente de la misma». Muestra, por tanto, la comisión su rechazo al argumento de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, en el Pleno de septiembre, al afirmar que «desde noviembre de 2026 y hasta que esté el nuevo edificio en Tabacalera la obra del pintor gijonés podrá verse en el Palacio Revillagigedo».

A juicio de la comisión del Piñole, «una exposición temporal no es un museo, el número de obras expuestas sería limitado y no estaría sometido a rotación». Además, subraya que habría un periodo de meses entre el cierre del museo y la apertura de la exposición, «por lo que no puede asegurarse cuánto tiempo se prolongarán las obras y si el propietario del edifico que la acogerá la mantendrá indefinidamente, por lo que puede considerarse que contravendría la cláusula de la donación que establece que el museo debe ser permanente porque incumpliría la cláusula de la donación que establece que el museo debe ser permanente y en ese caso el legado sería entregado al Ayuntamiento de Oviedo, y si este no lo aceptase, a la Fundación Princesa de Asturias», alerta.

Riesgo de dividir las obras

Los componentes de la comisión no se oponen a la obra proyectada para la antigua fábrica de tabacos, ni a la construcción de un nuevo edificio anexo para albergar el futuro Museo Piñole, pero aseguran que «estarán muy atentos a comprobar que reúne las condiciones necesarias ya que existe un serio riesgo de que las pinturas cedidas al Museo Nicanor Piñole por el de Bellas Artes de Asturias y el Reina Sofía de Madrid sean reclamadas por sus titulares, lo que supondría una división del conjunto de las obras y trabajos más significativos del pintor», culminan.

Integran la comisión: Antonio Alvarado Fernández, Francisco Carantoña Álvarez, Jorge del Campo Cano, Juan Antonio Duyos Piñole, Ana Eguiguren Montes, Juan Heredia Targhetta, Alejandro Jaenicke Cendolla, Ana Tinturé Eguren y Fernanda Valdés García