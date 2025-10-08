El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fachada del Museo Piñole, en la plaza de Europa. J.M PARDO

«Si el Museo Piñole cierra antes del traslado de la colección, supondrá su fin»

La comisión que vela por la instalación denuncia que «contravendría la cláusula de donación y podría ser entregada al Ayuntamiento de Oviedo»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:48

El debate sobre el traslado del Museo Nicanor Piñole de Gijón a una construcción anexa al futuro Centro de Arte Tabacalera lejos de ... apaciguarse se agudiza. «El Museo Piñole debe permanecer abierto hasta que el traslado se produzca. No nos oponemos a su traslado a un edificio que reúna mejores condiciones, como acordamos, nosotros o nuestros predecesores, en 2008, pero el museo debe permanecer abierto hasta entonces. No podemos estar de acuerdo con un cierre innecesario, que podría prolongarse durante años y que, al dejarlo sin edificio, incumpliría con la definición de museo del ICOM (International council of museums)», denuncian en un comunicado, emitido en la tarde de este martes, los nueve integrantes de la comisión del Museo Piñole.

