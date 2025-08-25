El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flor Hevia muestra objetos históricos de Víctor Labrada con el cronista gijonés y su esposa Florinda Hevia en una foto enmarcada en la pared del fondo. PALOMA UCHA

El Museo del Pueblo de Asturias se interesa en el legado de Víctor Labrada

Tras reunir objetos históricos del cronista gijonés, su hija Flor muestra el deseo de preservarlos

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:37

«Tenemos un importante caudal de información de Gijón gracias al legado de Luis Argüelles, Patricio Adúriz o Joaquín Alonso Bonet, entre otros, y ... la posibilidad de engrosarlo con Víctor Labrada sería, sin duda, interesante para el Museo del Pueblo de Asturias». Así se expresaba ayer su director, Juaco López, tras tener noticia, a través de EL COMERCIO, de la disposición de Flor Hevia a ceder el legado del histórico cronista nacido en Cimadevilla (1 de noviembre de 1904-20 de abril de 1997) a una entidad en la que pueda estar a disposición de los gijoneses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  5. 5 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  6. 6 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  7. 7 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  8. 8 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  9. 9

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Museo del Pueblo de Asturias se interesa en el legado de Víctor Labrada

El Museo del Pueblo de Asturias se interesa en el legado de Víctor Labrada