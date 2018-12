Nacho Vegas llama «gánster» a Pablo González, concejal del Partido Popular de Gijón El enfrentamiento llega después de que Vegas se negase a actuar en la plaza de toros de El Bibio en el Metrópoli Winter V. T, Viernes, 7 diciembre 2018, 23:19

El cantantautor gijonés ha calificado como «gánster» a Pablo González, concejal del Partido Popular. El enfrentamiento llega después de que Nacho Vegas se negase a actuar en la plaza de toros de El Bibio en el Metrópoli Winter, lugar que definió como «plaza de torturas». Este calificativo no pasó inadvertido para el edil del PP, que respondió a su mensaje diciendo que «lo entiendo y no por ello me parece un cabronazo, que es como él califica a quienes no pensamos como él».