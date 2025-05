«Necesitamos poner más el foco en mujeres referentes que animen a otras»

Leticia González Gijón Viernes, 23 de mayo 2025, 20:39 Comenta Compartir

El Acuario de Gijón fue el escenario este viernes de una mesa redonda sobre neuroliderazgo. Moderado por Leticia Álvarez, directora adjunta de EL COMERCIO, el coloquio reunió a destacadas líderes de diversos ámbitos como Ana Fernández Menéndez, directora regional de Banco SabadellHerrero con más de 30 años de experiencia y responsable de 29 oficinas en Asturias; Sara Lolo, capitana del Telecable Hockey Club, con 4 ligas, 5 copas de la reina y 6 copas de Europa en su palmarés; y Patricia González Leiva, ingeniera de proceso en ArcelorMittal, única mujer en un equipo de 222 hombres. Tres mujeres a las que acompañó también Fernando Garoz, gerente de Estela Belleza, empresa con más de 50 años cuidando de las personas en Gijón.

El debate giró en torno al cambio de paradigma en la forma de liderar que estamos viviendo, «pasando del 'manda más' al 'manda bien'», reflexionó Leticia Álvarez durante la presentación de los cuatro invitados tras enumerar los logros de cada cual.

Las participantes coincidieron en la importancia de ejercer un liderazgo más humano, que priorice el crecimiento del equipo y la identificación de valores individuales, destacando la escucha activa y la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos al tiempo que se pone en valor la conciliación.

«Es fundamental escuchar al equipo, saber qué circunstancias está atravesando. Nuestro sector es muy competitivo y en este momento concreto, sumidos en una OPA que ya se prolonga por un año, el desgaste y la presión aumentan. Por esta razón o trabajamos ayudándonos lo máximo posible o es imposible avanzar», explicó Ana Fernández (SabadellHerrero) sobre cuál considera que es el valor diferencial de esta nueva manera de gobernar equipos.

Otro tema clave fue la 'sostenibilidad empresarial', abordando la importancia de cuidar al personal y ofrecer horarios flexibles y teletrabajo. En este sentido, Sara Lolo (Telecable Hockey) explicó «llevamos muchos años ganando títulos y si bien es cierto que el club jamás nos presiona, sino todo lo contrario, nosotras sabemos que tenemos que ganar, pues si pasa un ciclo de 3 o 4 años sin triunfos los apoyos desaparecen». Respecto a la presión que ejerce el mundo del deporte de alta competición, añadió: «Si algo me reprocho es no haberme detenido lo suficiente a saborear cada victoria, es decir, ganas un título y automáticamente ya tienes la vista puesta en el siguiente. Falta detenerse a saborear».

También se analizó la percepción del liderazgo entre la gente joven y las razones que subyacen detrás de la menor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, ahondando en la necesidad de fomentarlo desde edades tempranas y de visibilizar referentes femeninos. En ese sentido, Patricia González Leiva (ArcelorMittal) indicó: «Necesitamos potenciar el liderazgo desde la escuela. Si no ven referentes en positivo, si solo ven líderes que se pasan la vida en la oficina, lógicamente no van a querer eso para su futuro». Ana Fernández añadió al respecto que «muchas veces falta fe en una misma; recientemente necesitaba cubrir una vacante de un puesto de responsabilidad para una oficina. La trabajadora a la que se lo propuse dudaba de su propia valía. Claramente estaba condicionada por el 'síndrome de la impostora' que en las mujeres tiende a boicotearnos cada vez que se nos presenta una oportunidad de mejora».

Respecto a la escasa representación femenina en puestos de poder, Patricia González indicó: «No sé si es algo cultural, el caso es que ya desde edades tempranas se observa ese perfil en las mujeres dando un paso atrás, inseguridad, escasa fe en sí mismas, miedo a arriesgar o a equivocarse. Hace poco fui a dar una charla a un centro de Bachillerato y cuando comencé a hablar me di cuenta de que las primeras filas estaban ocupadas por chicos muy participativos: las chicas estaban tan atrás que pensaba que en cualquier momento iban a desaparecer bajo los asientos». Por su parte, Sara Lolo indicó que «el estilo de liderazgo femenino dista mucho del estilo autoritario. Además, necesitamos poner más el foco en mujeres referentes que animen a otras. Muchas de ellas no han llegado a liderar y no precisamente por falta de valía. De hecho, en general, creo que estamos más preparadas que ellos».

Finalmente, se discutió sobre la gestión de situaciones 'difíciles' en el ámbito laboral, subrayando la importancia de la empatía y la comunicación para conectar con cada persona. En ese sentido, Fernando Garoz explicó: «Es importante identificar nuestros valores, nuestras capacidades. Un buen líder es aquel capaz de sacar lo mejor de cada empleado, también cuando surgen los conflictos. No obstante, si bien es importante cuidar al trabajador, también se espera responsabilidad y compromiso recíprocos y a veces es difícil encontrar ese equilibrio».

Ampliar Beatriz Fernández, Leticia Álvarez, Montse Pujada, Patricia González, Patricia Cima, Sara Lolo, Ana Fernández y Fernando Garoz, esta mañana en el Acuario. E. C.

Esta mesa redonda se encuadra dentro de las jornadas 'Neuroliderazgo: Liderando en Femenino' que este viernes y sábado se desarrollan en el Acuario y en la Antigua Rula. Un encuentro abierto a todas las personas interesadas en explorar una manera diferente de dirigir: más consciente, colaborativa, conectada con las emociones, el cuerpo y la intuición.

Programa del sábado

La sesión del sábado comienza a las 10 horas en la Antigua Rula con una dinámica de bienvenida titulada 'El pulso colectivo', para continuar a las 10.30 con la terapia holística 'Lidérate con movimiento' dirigida por Merijou. Al mediodía, Vera Ciria Jarret ofrecerá la experiencia corporativa 'El potencial de tu curiosidad', cerrando la especialista en liderazgo STEAMM Olga Pérez con un taller práctico a las 13 horas.