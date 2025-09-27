El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los más pequeños, disfrutando de las fiestas de Castiello en una carpa decorada con flores. Pardo

Los niños, grandes protagonistas en las fiestas de Castiello y Pumarín, en Gijón

Las fiestas de San Miguel, en Gijón, terminarán este domingo con una gran corderada en la parroquia rural y con Pasito Show en el barrio

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:46

Tras arrancar el viernes sus celebraciones, en Castiello de Bernueces y Pumarín continuaron este sábado las fiestas de San Miguel con una jornada que tuvo como protagonistas a los niños, con gran parte de la programación de ambas fiestas pensada exclusivamente para ellos.

En el caso de Castiello se organizó una auténtica romería infantil en la que no faltó de nada. La tarde se inició con una divertida gymkana en el mismo prao de la iglesia de San Miguel. Tras salir victoriosos de la misma, llegó el tiempo de bailar, porque los más pequeños también tienen ganas de folixa. La comisión de festejos preparó para ellos una 'minidisco' especial en la que no faltaron la música ni las pompas de jabón. Para recuperar las fuerzas, la romería finalizó con una chocolatada. La comida fue otro de los elemento estrella de la jornada sabatina: hubo concurso de postres y de tortilla y después, una cena campestre.

Los vecinos de Pumarín, bailando durante la sesión vermú. Pardo

En Pumarín, los socios de la asociación vecinal recibieron el bollo y la botella de vino con el acompañamiento musical del Coro Rociero del Principado. La diversión siguió por la tarde con todo tipo de juegos infantiles a la espera de la actuación nocturna del grupo Beatriz, encargado de cerrar la folixa.

Este domingo en Castiello de Bernueces habrá una gran corderada a las 15 horas para la que hay apuntadas ya 230 personas. Después, amenizará la tarde Son del Carmen. En Pumarín habrá sesión vermú con Mercedes Ben Salah a las 13 horas. Se despedirán de las fiestas hasta el próximo año con la orquesta Pasito Show.

