El gobierno local de Gijón cuestiona el veto de Costas para lanzar los Fuegos desde San Lorenzo y Poniente: «Era perfectamente posible»

«Creemos que hubiera sido algo que podría sorprender a la gente y poder hacer de la noche más mágica de nuestra ciudad algo especial ... y diferente, pero Demarcación de Costas no lo ha considerado así. No nos queda otra cosa que respetarlo, pero creemos que era perfectamente posible y hubiera sido bueno, la verdad». En estos términos se refirió este martes el portavoz del equipo de gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, al veto de este organismo dependiente de la administración central a que se lance material pirotécnico desde las playas de San Lorenzo y Poniente, además del tradicional punto de disparo desde el cerro de Santa Catalina.

Martínez Salvador hizo patente su discrepancia con la decisión adoptada por la Demarcación de Costas en Asturias, aduciendo motivos de seguridad y que cayó el pasado lunes como un jarro de agua fría en Divertia a escasos días de la celebración de la Noche de los Fuegos. Remarcó el también edil de Festejos que «no estamos de acuerdo, no lo compartimos». «Lógicamente, respetamos el ámbito competencial de cada administración, pero nosotros creeemos que era perfectamente posible poder hacer un lanzamiento de los fuegos artificiales diferente, por eso se contempló ya en el pliego de prescripciones técnicas para los disparos pirotécnicos la posibilidad de que las empresas pudieran ofrecer innovaciones en este sentido», expuso.

El portavoz del gobierno local evitó entrar a valorar los fundamentos en que se apoya Costas para prohibir estos dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos en los arenales urbanos gijoneses, emplazando a este organismo a dar las explicaciones oportunas si fuera el caso. Además dejó la puerta abierta a seguir intentando en próximas ediciones lo que este año fue vetado. «Nosotros no descartamos nunca el poder hacer novedades y sorprender a la gente. Pero, evidentemente, habrá que ver la forma de que sea más factible que en esta ocasión», añadió.

En Divertia escuece que lo que se prohíbe aquí sí se permite en otras zonas del litoral español para sus espectáculos pirotécnicos. Pirotécnica Zaragozana, empresa que lleva encargándose de tirar los fuegos desde 2023, asegura que ya había previsto un plan B para lanzar todo desde el Cerro, en previsión de que se produjera este veto, y que el espectáculo no perderá vistosidad ni carga pirotécnica pese a ser el mismo formato de ediciones anteriores.

Los motivos de la negativa

Según ha podido saber EL COMERCIO, la resolución denegatoria firmada por el jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, Fernando de la Torre Fernández, se basa en tres aspectos. El primero de ellos es que no hay precedentes de una petición similar por parte del Ayuntamiento de Gijón y amparándose en ello se acoge a un precepto de la Ley de Costas, que determina que solo se puede permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener cabida en otras ubicaciones.

El motivo de mayor peso es el de evitar eventuales situaciones de peligro con la masiva afluencia de público que se espera para la noche de los fuegos gijoneses. Se refiere Costas a los cientos de personas que querrán seguir el espectáculo pirotécnico desde la arena y a los que, un acotamiento de determinadas zonas en San Lorenzo y Poniente, supondría una merma del libre uso y disfrute de ambas playas y, por tanto, de capacidad de las mismas.

Por último, Costas alude a que la solicitud de permiso de Divertia ha obviado el factor meteorológico y las condiciones particulares en ese sentido de la noche del 14 de agosto, con previsiones de marea alta.

Esos tres aspectos combinados son los que han llevado a la Demarcación de Costas en Asturias a echar abajo el planteamiento para innovar con los fuegos de Begoña.

Acuerdos de la junta de gobierno

Por otra parte, la junta de gobierno aprobó esta mañana por unanimidad todos los puntos del orden del día en su reunión semanal. Entre los asuntos destacados de la sesión figura la aprobación del expediente para la contratación del servicio de alquiler de caminos y maquinaria de obra con conductor para obras a realizar con medios municipales. El 90%, aproximadamente, de los usos de este servicio es para la conservación de la zona rural, otro 5% para el servicio de Parques y Jardines y el 5% restante para los planes de empleo. El valor de ambos lotes asciende a 1.248.087,17 euros (IVA incluido).

También se aprobó la revisión de precios del contrato de las obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria y espacios libres en el concejo de Gijón, formalizado con Alvargonzález Contratas, S.A., con carácter definitivo respecto a las certificaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024 y con carácter provisional respecto a los meses de abril a noviembre de 2024. Las revisiones son de 97.000 y de 35.000 euros, IVA incluido en ambas.

Asimismo, el último punto del orden del día fue la aprobación de una subvención directa a favor de Unicef por valor de 30.000 euros para proporcionar agua potable, saneamiento e higiene; suministros para el tratamiento de la desnutrición y leche terapéutica, kits para bebés y medicamentos esenciales para los niños y niñas desplazados en el Líbano y sus familias. El proyecto se denomina 'respuesta humanitaria a la infancia afectada por el conflicto en Líbano. Adquisición y distribución de suministros de emergencia para familias desplazadas'. Y tiene como destinatarios los niños y niñas, madres embarazadas, lactantes y familias vulnerables afectadas por el conflicto.

Además, fuera del orden del día, se autorizó un incremento de gasto para el presente ejercicio de 100.000 euros en la Concejalía de Deportes y Educación, para las 'ayudas en el ámbito escolar. Enseñanza Primaria y Educación Especial', correspondiente a la convocatoria del curso 2025-2026. Este aumento eleva la cuantía total hasta los 860.000 euros.