Jesús Martínez Salvador, portavoz de la junta de gobierno, esta mañana en rueda de prensa. Jesús Manuel Pardo

El gobierno local de Gijón cuestiona el veto de Costas para lanzar los Fuegos desde San Lorenzo y Poniente: «Era perfectamente posible»

Discrepa de la decisión de este organismo, justificada en que no existen precedentes en la petición, para evitar situaciones de peligro y la merma de capacidad en los arenales, y en que la solicitud municipal obvió el factor meteorológico de la marea alta la noche del 14

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 15:47

«Creemos que hubiera sido algo que podría sorprender a la gente y poder hacer de la noche más mágica de nuestra ciudad algo especial ... y diferente, pero Demarcación de Costas no lo ha considerado así. No nos queda otra cosa que respetarlo, pero creemos que era perfectamente posible y hubiera sido bueno, la verdad». En estos términos se refirió este martes el portavoz del equipo de gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, al veto de este organismo dependiente de la administración central a que se lance material pirotécnico desde las playas de San Lorenzo y Poniente, además del tradicional punto de disparo desde el cerro de Santa Catalina.

