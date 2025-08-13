El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rafael González y Arturo Artime, inspector y jefe de la Policía Local; Óliver Suárez, presidente de Divertia; Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana; Luis Brunchú, responsable artístico de Pirotecnia Zaragozana; Javier Álvarez Villazón, jefe del Servicio de Bomberos; Luis Moreno, jefe de Protección Civil, y Álister Iglesias, también de Protección Civil, visitan el dispositivo de seguridad y el montaje de los fuegos en el cerro de Santa Catalina. Jesús Manuel Pardo
Semana Grande de Gijón

Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia

Pirotecnia Zaragozana repite y será la encargada de disparar más de 40 efectos únicos en un espectáculo que tendrá 23 minutos de duración

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:33

Vuelven el espectáculo, el sonido, la luz y el color a la bahía gijonesa. En el cerro de Santa Catalina ya está todo preparado para ... que la Noche de los Fuegos de Gijón se convierta otro año más en «un momento para disfrutar mientras el cielo se llena de magia y el horizonte se ilumina con una creatividad que nos conmueve y enmudece», destacó el presidente de Divertia, Óliver Suárez, en la presentación de uno de los eventos cumbre del verano gijonés.

