Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia

Vuelven el espectáculo, el sonido, la luz y el color a la bahía gijonesa. En el cerro de Santa Catalina ya está todo preparado para ... que la Noche de los Fuegos de Gijón se convierta otro año más en «un momento para disfrutar mientras el cielo se llena de magia y el horizonte se ilumina con una creatividad que nos conmueve y enmudece», destacó el presidente de Divertia, Óliver Suárez, en la presentación de uno de los eventos cumbre del verano gijonés.

La firma Pirotecnia Zaragozana repite y ha sido la encargada, por tercer año consecutivo, de preparar un 'show' a la altura de lo que demanda la ciudad, con una producción exclusiva que contará con la mayor carga pirotécnica de la historia de los Fuegos. «Tras una secuencia de apertura que llamará rápidamente la atención por su alta intensidad, pasaremos a un despliegue de más de 40 efectos pirotécnicos únicos para terminar con una traca final de más de 1.000 detonaciones», avanzó Suárez.

En total, se dispararán más de 1.600 kilos de pólvora, lo que supone «un 40% más de carga pirotécnica» respecto a los 1.200 kilos del año pasado. «El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico para dotar a la Noche de los Fuegos de más medios y nosotros hemos cogido el guante», señaló el responsable artístico de Pirotecnia Zaragozana, Luis Brunchú. El espectáculo tendrá una duración total de 23 minutos –uno más que el año pasado–, estructurado en 50 secuencias «perfectamente sincronizadas» donde cada una integra una cuidada selección de 220 artículos pirotécnicos diferentes.

21.500 detonaciones

El despliegue consistirá en más de 21.500 detonaciones, distribuidas estratégicamente en cinco puntos de disparo diferentes para garantizar una cobertura aérea completa y un impacto visual continuo. Dará comienzo esta media noche con una secuencia de apertura de alta intensidad, diseñada con efectos brillantes y sonoros de gran impacto, que se caracteriza por tener una alta cadencia de disparo, con detonaciones rápidas y continuas, para conseguir «que la gente suelte el teléfono y se involucre en el espectáculo desde el minuto uno para disfrutar de estos 23 minutos», remarcó Brunchú, que confía en que «el viento nos ayude para que no se acumule el humo».

Acto seguido se ejecutará un muestrario dinámico y variado que incorpora 35 tonalidades de color y más de 40 efectos pirotécnicos diferentes, entre los que se podrán ver anillos, corazones, medusas, caras sonrientes, palmeras, colas de caballo, cascadas o lentejuelas. «Encontraremos casi la totalidad de los efectos, formas y colores de los que disponemos en nuestro catálogo», apuntó.

Ampliar Empleados de Pirotecnia Zaragonzana ultiman el montaje del material pirotécnico que iluminará Gijón. Jesús Manuel Pardo

La sincronización digital se realiza mediante cuatro consolas de disparo pirodigital y 55 módulos inteligentes, que gestionan cerca de 1.800 órdenes de disparo para una ejecución precisa y coordinada del espectáculo.

Para el cierre, Pirotecnia Zaragozana llevará a cabo una apoteosis final de más de tres minutos de duración, utilizando 414 kilos de material pirotécnico, de los que «casi 300 kilos se dispararán en un minuto». Esta fase incluirá una diversidad de efectos cromáticos y sonoros, con una progresiva aceleración en velocidad y potencia, culminando en una traca final compuesta por más de 1.000 detonaciones de calibres variados.

Dispositivo de seguridad

Desde el miércoles por la mañana, el acceso al Cerro permanece restringido al personal de la empresa pirotécnica, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los bomberos. Este jueves, a primera hora, se instalará un vallado en el área de seguridad, permitiendo el tránsito de personas solo hasta el momento del cierre. Los puntos de acceso para subir al Cerro serán las calles Maximino Máximo, Sebastián Miranda, Eladio Verde, Francisco Rodríguez, la plaza de la Soledad y la subida por Fuente Vieja.

A las 23 horas se desalojará la zona terrestre y se restringirá la navegación y el fondeo. El área marítima estará vigilada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento y Cruz Roja, contando con embarcaciones, socorristas y un centro de coordinación operativo. También se dispondrá de cinco ambulancias en puntos estratégicos y un puesto sanitario en Poniente con cuatro socorristas.

Asimismo, la Policía Local realizará cortes de tráfico a partir de las 23 horas y «ya ha informado a vecinos y negocios sobre la prohibición de permanecer en el exterior durante el espectáculo», aclaró la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo. El servicio de Bomberos aportará un camión forestal y una autobomba nodriza para revisar el montaje y minimizar el riesgo de incendio.