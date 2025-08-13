El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fuegos artificiales sobre la ciudad de Gijón. Juan Carlos Román

Los cortes de tráfico en Gijón por la Noche de los Fuegos

El Ayuntamiento recomienda usar el transporte público para acudir a los Fuegos y al Restallón

P. Á.

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:52

La Policía Local de Gijón llevará a cabo cortes de tráfico y cambios en los accesos a Cimavilla con motivo de la Noche de los Fuegos, que tendrá lugar este 14 de agosto a partir de las 23.59 horas. El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público en ambos eventos y respetar las indicaciones de los y las agentes de la Policía Local destinados al control de estos eventos.

En concreto, se llevarán a cabo las siguientes medidas:

Aparcamiento

►A partir del día 14 quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en Campo Valdés, plaza del Arcipreste Ramón Piquero y avenida de La Salle. Esta prohibición durará hasta la finalización del Restallón el día 15.

Circulación

► A partir de las 23 horas del día 14, se prohibirá la circulación de vehículos en todo el paseo de la playa de San Lorenzo, procediéndose al corte de todos sus accesos. También, y si las condiciones de seguridad así lo aconsejan, se cortara el acceso a la avenida de José García Bernardo permitiéndose, unicamente, el paso a los residentes.

Acceso a Cimavilla

► El acceso al barrio de Cimavilla deberá realizarse por la plaza del Marques y la calle Óscar Olavarría. Se habilitará una vía de emergencia para la salida del barrio por las calles Vicaría y Óscar Olavarría hacia la plaza del Marqués, controlada por agentes de la Policía Local.

Duración de las restricciones

Los cortes de tráfico se mantendrán hasta que las condiciones de seguridad así lo aconsejen. Asimismo, con motivo del Restallón, que tendrá lugar a las 14.10 horas del día 15, se mantendrán las prohibiciones de estacionamiento en Campo Valdés, plaza del Arcipreste Ramón Piquero y avenida de La Salle.

