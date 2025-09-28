El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nueva sede de la Policía Local, desde la cubierta vegetal de uno de sus bloques. Arienza

La nueva sede de la Policía Local de Gijón se pone de largo con 35 homenajes

Los reconocimientos con motivo de la celebración de su patrón incluyen una mención a toda la plantilla por su papel durante las horas del apagón nacional

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:15

Seis años después del inicio de sus obras, y a la espera de los últimos servicios e instalaciones para su plena operatividad –el nuevo ... centro de control se adjudicó hace tan solo unos días y esta misma semana se hizo lo propio con las obras para instalar los equipos del sistema de alimentación eléctrica interrumpida–, la alcaldesa, Carmen Moriyón, inaugurará oficialmente este lunes la nueva sede de la Policía Local de Gijón, en funcionamiento desde principios del verano. El acto coincide con la celebración del patrón del cuerpo, San Miguel, jornada en la que tendrá lugar la toma de posesión de 20 nuevos agentes y que, como cada año, servirá también para la entrega de reconocimientos a integrantes de la propia Policía Local, así como a personas e instituciones destacadas por su colaboración con ella.

