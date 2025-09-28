La nueva sede de la Policía Local de Gijón se pone de largo con 35 homenajes

Seis años después del inicio de sus obras, y a la espera de los últimos servicios e instalaciones para su plena operatividad –el nuevo ... centro de control se adjudicó hace tan solo unos días y esta misma semana se hizo lo propio con las obras para instalar los equipos del sistema de alimentación eléctrica interrumpida–, la alcaldesa, Carmen Moriyón, inaugurará oficialmente este lunes la nueva sede de la Policía Local de Gijón, en funcionamiento desde principios del verano. El acto coincide con la celebración del patrón del cuerpo, San Miguel, jornada en la que tendrá lugar la toma de posesión de 20 nuevos agentes y que, como cada año, servirá también para la entrega de reconocimientos a integrantes de la propia Policía Local, así como a personas e instituciones destacadas por su colaboración con ella.

Reconocimientos por el patrón de la Policía Local de Gijón Miembros de otros cuerpos Agustín Villar (Guardia Civil) y Miguel Ángel Gil (CNP).

Instituciones y empresas que colaboran con la Policía Local Dolores María Toyos (enfermera del servicio de prevención de salud laboral), José María Meana (director de la escuela de fútbol de Mareo), Luis Laria (presidente de Cepesma) y Ana Díaz (trabajadora del PDM).

Ciudadanos particulares María del Mar Suárez (taxista, ayudó a la detención de un agresor y a prestar atención a la víctima), N. C. G. y Hugo Pisonero (rescataron a una persona que se ahogaba en el Puerto Deportivo), Eva Hernández (ayudó con una reanimación cardiopulmonar) y Aitor Menéndez y Aroa Zapico (hicieron frente a los implicados en una agresión con arma blanca delante de niños en la piscina de El Coto)

Policías locales Vicente Alonso (intendente), Jonatan Fernández (subinspector), Enrique Noste, Rocío Concepción García, Diego Alonso, Jorge Álvarez, Manuel Ramón Melero, Jesús María Camblor, Juan Carlos Cienfuegos, Yolanda de Miguel, Gonzalo Álvarez, David Ampudia, Sergio García, David Egea, José Manuel García, Javier Martínez, Alejandro de Diego, Rubén Baniela, Víctor Nuño, Antonio Francisco Jiménez, Pablo Caso y Carmen Suárez.

En esta ocasión se han aprobado 35 felicitaciones, que incluyen una «mención especial genérica» para todos los miembros de la plantilla que acudieron a trabajar de manera voluntaria durante el apagón del 28 de abril, ayudando con ello a «mitigar los efectos adversos ante la grave situación que se vivió ese día». Ya a título individual, recibirán sendos reconocimientos 26 agentes, un intendente y un subinspector, «que se han destacado por su profesionalidad o actuaciones» durante el último año. Por su papel en la colaboración y coordinación entre cuerpos, se destacará al capitán de la Guardia Civil Agustín Villar y al inspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Ruiz.

En el apartado de empresas e instituciones se reconocerá al director de la escuela de Mareo y al presidente de Cepesma, así como a una enfermera del servicio de prevención de Salud Laboral. También a una trabajadora del PDM «por su rápida intervención al llamar a la policía y poner a salvo a los menores que se encontraban en la piscina de El Coto durante una reyerta con arma blanca en las instalaciones», situación por la que también se distinguirá a dos ciudadanos particulares que «hicieron frente» a varios de los implicados. Otras dos distinciones particulares serán para una adolescente y un opositor a policía por la alerta y el rescate de una persona que se estaba ahogando en el puerto deportivo. Una taxista será reconocida por ayudar a la detención de un agresor y la atención a su víctima. Y otra ciudadana, por ayudar a sacar a una persona de una parada respiratoria.