El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arturo Artime, jefe de la Policía Local de Gijón, y Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, en la nueva jefatura, ubicada en el Polígono de Pumarín. Damián Arienza

La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

La inauguración oficial será el 29 de septiembre, coincidiendo con San Miguel, patrón del cuerpo policial

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:48

El 90% del servicio de la Policía Local de Gijón funciona ya en el edificio de la nueva jefatura, en el Polígono de Pumarín. ... Los únicos que permanecen en la antigua sede de la calle San José son los agentes destinados en la sala de control, cuyo traslado está previsto que se realice a principios del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  10. 10 Paso atrás del Sporting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género