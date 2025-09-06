La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

El 90% del servicio de la Policía Local de Gijón funciona ya en el edificio de la nueva jefatura, en el Polígono de Pumarín. ... Los únicos que permanecen en la antigua sede de la calle San José son los agentes destinados en la sala de control, cuyo traslado está previsto que se realice a principios del próximo año.

Un mes y medio después de que los primeros agentes (los de la inspección de guardia) llegasen a las instalaciones, a día de hoy el «engranaje funciona a la perfección y va cogiendo ritmo». «Mover un servicio de tal envergadura parecía que iba a ser muy muy complejo, pero está resultando más fácil de lo que creíamos, influye también que los intendentes están haciendo un gran esfuerzo para organizar a la plantilla y sobre todo, para seguir prestando el mismo servicio a la ciudadanía», explica Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

EL COMERCIO hace un recorrido por las nuevas instalaciones que incluyen dos sótanos (uno para los vehículos policiales y otro para los propios agentes), planta baja y cinco pisos. A falta de realizar algún ajuste de mobiliario y de acondicionar la galería de tiro que ya ha salido a contratación pública, el espacio que compondrá la espina dorsal de las instalaciones será la sala de control: un puntero y vanguardista sistema con una pantalla que ocupará una pared de dos plantas y desde la que «se controlará toda la ciudad». «Va a ser una de las salas de control más modernas del país», señala Arturo Artime, jefe de la Policía Local. Para definir el sistema de la sala y optimizar la tecnología de la que dispondrán, mandos del área de Seguridad Ciudadana han visitado otras sedes policiales para conocer de primera mano su funcionamiento.

Sala de crisis

«Habrá una sala aislada y acristalada para organizar reuniones de crisis (como la que se mantuvo en el Ayuntamiento el día del apagón) y desde allí mismo se podrán ver las pantallas del centro de control para tener información en tiempo real y poder tomar decisiones sobre la marcha», abunda Artime.

Otra de las grandes novedades, menos llamativa pero que marca la línea de asistencia próxima a la ciudadanía, es la sala de juegos para menores que acompañen a sus madres, víctimas de violencia de género a las entrevistas con los agentes destinados en el servicio de Vigilancia y Control de las Órdenes de Protección (Vicop). También para ellas habrá un espacio de encuentro con los agentes, con sillones y sin «lo frío que puede resultar hablar de temas tan delicados con una mesa de despacho por el medio», señala el jefe de la Policía Local.

Poco a poco los agentes se van haciendo al nuevo edificio, mucho más operativo y cómodo para la propia plantilla, con vestuarios, gimnasio, sala de descanso y comida y con armeros automatizados y codificados. De los 300 funcionarios municipales, alrededor de 280 prestan ya servicio en la jefatura del Polígono de Pumarín.

La inauguración oficial será el lunes 29 de septiembre, coincidiendo con la celebración de San Miguel, el patrón del cuerpo policial y la entrega de las condecoraciones. Será la puesta de largo de un edificio puntero que arrancó su construcción en 2020 y que ha supuesto un coste de 11,8 millones de euros.