Instalación del nuevo radar fijo en la carretera de Pola de Siero AS-377. J. M. PARDO

Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón

Operarios están instalando el control en la carretera de Siero

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 21:16

Las carreteras de Gijón cuentan con un nuevo radar fijo en la zona rural, que esta tarde estaba siendo instalado en la AS-377 (carretera de Pola de Siero) a la altura de Granda. En concreto, se ubica unos quinientos metros después de la gasolinera de Repsol en sentido hacia Siero.

Se trata del segundo radar fijo en las carreteras del concejo de Gijón que se instala este año tras el de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña. El anterior fue el de la avenida del Jardín Botánico, con un elevado nivel de sanciones, que fue objeto de actos de vandalismo y como consecuencia de ellos se le instalaron dos cámaras de videovigilancia.

En el casco urbano, el último, a su vez, fue el de la avenida Torcuato Fernández-Miranda, a la altura del parque de Isabel la Católica, que, según publicó este periódico, registra un alto nivel de sanciones.

Este año la DGT pondrá un total de 120 nuevos radares en toda España.

