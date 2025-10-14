Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre

Jana Suárez Gijón Martes, 14 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

Se avecina un gran cambio en la restauración gijonesa. Nueva etapa en la hostelería del Real Club de Golf de Castiello ante el inminente cierre de El Roblón, «cuyo último servicio se llevará a cabo el viernes 18 de octubre», según confirmaron a EL COMERCIO. «Hemos decidido por ambas partes finalizar la concesión del restaurante a la empresa gijonesa Fersa Catering, a la que estamos muy agradecidos por la buena gestión y se ha establecido un nuevo acuerdo con el chef y empresario Alejandro Galán, que comenzará su actividad a mediados de noviembre», confirmó la entidad deportiva.

No cambiará mucho la delicada decoración integrada en la naturaleza. Sí lo hará su nombre que pasará a ser Real Club de Golf de Castiello by Galán. La esencia la explica su nuevo gerente, Alejandro Galán. «Degustar gastronomía de calidad, innovadora y vanguardista, desde el respeto hacia la cocina más tradicional al igual que llevo desde hace años ofreciendo en El Borne en el centro de Gijón», detalla el chef, quien se muestra «muy ilusionado» con esta nueva etapa. «Habrá cosas que sigan igual, especialmente en los espacios, aunque lo adaptaré a mi gusto.Los cambios más sustanciales se verán en la carta. No quiero adelantar nada. Serán los paladares los que hablen», argumenta. El nuevo propietario espera que la apertura se produzca a mediados de noviembre. «Seguirá siendo un lugar de bodas y eventos de todo tipo, pero queremos darle más protagonismo también a la comida del día a día y atraer más clientela», avanza.

Alejandro Galán se formó en la escuela de artes culinarias Sant Pol de Barcelona, hizo sus prácticas en Santceloni y trabajó de la mano de Pellicer, Óscar Velasco y Arzak. Ya en Asturias, acompañó en la cocina a Pedro y Marcos Morán y a la familia Loya. En 2019 abrió El Borne en la calle León, donde aúna su experiencia en alta cocina con influencias de varios países, aplicándolas a la mejor selección de producto asturiano y nacional. En él destacan platos como los noodles de salmón, los bao-bao de confit de pato o las gyozas de langostinos. También son famosos sus solomillos laminados de Txogitxu, el arroz cremoso de guiso de calamar, el tartar de atún rojo de almadraba, el bacalao al ajoarriero o el canelón de txangurro.

Ocho años de historia

El Roblón abrió sus puertas en octubre de 2017. «En otro tiempo éramos un referente en la restauración y de nuevo volveremos a serlo», aseveró el entonces presidente del Club de Golf Antonio Mortera. En sus inicios contaba con dos 'guisanderas' y un chef salido de la escuela de Nacho Manzano, a cargo de Santagadea. A principios de 2019, el grupo madrileño traspasó el restaurante El Roblón de Castiello al hostelero asturiano Elías Fernández, al que previamente tenía encargada la gestión del restaurante del Golf de Castillo y que debe su nombre al roble centenario del club. Santagadea daba entonces por finalizado el contrato de explotación, abriéndolo al público en general. El acuerdo establecía una cláusula para la subrogación que se aplicó a una de las sociedades familiares de Elías Fernández. Desde entonces hasta el viernes, Fersa Catering mantenía un acuerdo con el Club d Golf para la gestión de El Roblón de Castiello.