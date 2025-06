Una nutrida comisión técnica y jurídica municipal inicia el diálogo con el Puerto de Gijón

Los equipos técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Gijón y del Puerto celebrarán esta mañana un encuentro de trabajo que dará continuidad a las ... dos infructuosas reuniones de la semana pasada entre ambas instituciones, que estuvieron lideradas por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí.

La comisión de trabajo municipal estará formada por hasta siete funcionarios de las áreas afectadas por la tramitación del expediente de cesión de los terrenos de Naval Gijón, entre los que figura el director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, además de técnicos de las áreas de Urbanismo, Licencias y de la Secretaría Municipal, organismo encargado del informe que calificó como un posible incumplimiento de contrato la decisión de Nieves Roqueñí de no entregar la propiedad de la franja litoral.

La Autoridad Portuaria, cuya presidenta fue la primera en anunciar el pasado jueves que no habría más encuentros al más alto nivel para delegar en los técnicos, estará representada esta mañana por el director general del Puerto, José Luis Barettino, la secretaria no consejera del consejo de administración, Lucía López, y el jefe de relaciones institucionales de El Musel, José Luis García Lorenzo, que acompañó a Nieves Roqueñí desde la Consejería de Transición Ecológica, donde ejercía de jefe de gabinete. La delegación portuaria no incluye a ningún trabajador de carácter técnico de los que participaron en el proceso negociador de la operación de compraventa de los terrenos de Naval Gijón, que desembocó en la segregación de la parcela en dos, una para la compra directa por 4,7 millones de euros y otra para la cesión gratuita al Ayuntamiento.

El equipo técnico municipal tiene la intención de exigir, una vez más, el cumplimiento del acuerdo para la cesión de la titularidad de la franja litoral, una trámite al que vincula cualquier colaboración posterior con el Puerto para su participación en el polo vinculado a la economía azul. La predisposición del Ayuntamiento y su voluntad de atender las necesidades logísticas del Puerto respecto a los terrenos de Naval Azul deberá «ir precedido siempre de la cesión».