El Oktoberfest cierra otra edición «de éxito» en Gijón

María Agra Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:53

Se acabó lo que se daba. El Oktoberfest cerró este domingo sus puertas en la plaza de toros de El Bibio, en Gijón, hasta el año que viene tras firmar otra edición «de éxito» durante los diez días que se prolongó el festival alemán de la cerveza. Y, con esta, ya son catorce.

«Ha sido un muy buen año, estamos muy contentos con la afluencia de gente que hemos tenido durante todos estos días y creemos que haber cambiado de entorno y volver a la plaza de toros ha sido un hito. Las actividades han tenido un gran recibimiento por parte de la gente y también la oferta gastronómica, así que estamos muy contentos», valoran desde la organización. También destacan la aceptación que ha tenido Paulaner como marca referente del festival.

