La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, este lunes, en la sala de prensa del Ayuntamiento. G. M. P.

Olaya Suárez: «No hay recursos para los proyectos y el gobierno municipal de Gijón se niega a verlo»

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón reclamará, en sus enmiendas a las ordenanzas fiscales, que el Patronato Deportivo suprima el cobro de las entradas a la Copa de la Reina de hockey sobre patines

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:44

La portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, anunció este lunes que votará en contra de las ordenanzas fiscales del año ... 2026, al considerar de «irresponsable» la congelación de impuestos y tasas aprobada por el Ayuntamiento para el próximo ejercicio. «No hay recursos suficientes para desarrollar todos los proyectos que son necesarios y aún así, el gobierno municipal se niega a verlo con un objetivo que es meramente ideológico y propagandístico», argumentó Suárez, que abogó por la actualización de todos los tributos dependientes del Consitorio, así como los precios y tasas públicas, acorde con la subida del IPC. «Los costes de los servicios públicos no dejan de crecer y este Ayuntamiento niega lo evidente, creyendo que el niero debe ser infinito», añadió.

