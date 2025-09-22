Olaya Suárez: «No hay recursos para los proyectos y el gobierno municipal de Gijón se niega a verlo»

La portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, anunció este lunes que votará en contra de las ordenanzas fiscales del año ... 2026, al considerar de «irresponsable» la congelación de impuestos y tasas aprobada por el Ayuntamiento para el próximo ejercicio. «No hay recursos suficientes para desarrollar todos los proyectos que son necesarios y aún así, el gobierno municipal se niega a verlo con un objetivo que es meramente ideológico y propagandístico», argumentó Suárez, que abogó por la actualización de todos los tributos dependientes del Consitorio, así como los precios y tasas públicas, acorde con la subida del IPC. «Los costes de los servicios públicos no dejan de crecer y este Ayuntamiento niega lo evidente, creyendo que el niero debe ser infinito», añadió.

La portavoz morada anunció que presentará seis enmiendas a las modificaciones propuestas por el gobierno local para el Patronato Deportivo Municipal, el Jardín Botánico y la Empresa Municipal de Aguas. En el primer caso, Suárez reclamará la supresión de las tasas de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, que se celebrará el próximo año en Gijón. En opinión de Suárez, «debería organizarse en colaboración con el club más laureado de la ciudad y que fueran ellos los que pudieran organizar la taquilla». «No puede ser que este gobierno esté dispuesto a gastar 1,6 millones de euros en traer un torneo de pádel pero no poonga un duro para que venga la Copa de la Reina», afirmó, en referencia a que con el cobro de las entradas a esta fase final, el Patronato costeará prácticamente el 98% de los gastos de organización de la Copa.

En relación al Jardín Botánico, Suárez anunció cuatro enmiendas para «suprimir las tasas para hacer eventos lucrativos o actividades comerciales» en este espacio. «El Botánico debería ser un centro de divulgación e investigación, no un recinto ferial, que ya hay suficientes espacios en esta ciudad para todo tipo de promociones», señaló. También reclamará una nueva redacción al apartado introducido por el gobierno local que reza que «no se autorizará la cesión de espacio a quienes fomenten iniciativas sectarias que vayan contra la convivencia». Olaya Suárez considera que se trata de un lenguaje que «no tiene cabida en una ordenanza muncipal» y propondrá que ponga que «no se autoricen espacios a los que difundan discursos de odio, incumplan valores democráticos y fomenten la alteración de la convivencia». «Nos preocupa que un gobierno pueda decidir lo que se puede o no hacer atendiendo a sus intereses partidistas», añadió.

La enmienda de Podemos a las modificaciones de las tasas de la EMA tiene que ver con la tarifa industrial y comercial, la enmienda tendrá como objetivo subir el último tramo. «En esta parte, que son los grandes consumidores de agua, con la subida la tasa sería más progresiva, porque de hecho ahora es regresiva y no tiene ningún tipo de sentido», argumentó Olaya Suárez.