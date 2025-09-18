El presupuesto municipal de Gijón se elevará por encima de los 309 millones pese a no subir los impuestos

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las cuentas reservan 1,1 millones de aportación municipal para el derribo del viaducto de Carlos Marx. Pardo

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:51

Tras las reuniones a distintos niveles mantenidas en los últimos días –entre la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el equipo de Hacienda que encabeza la ... concejala María Mitre; entre Hacienda y el resto de concejalías; y entre los portavoces de Foro y PP, Jesús Martínez Salvador y Ángela Pumariega– el gobierno municipal ya tiene definido, a falta de «ajuste mínimos», un presupuesto para el próximo año que rondará entre los 309 y los 310 millones de euros. Esto representa un incremento de entre el 1,8% y el 2,1% con respecto a los 303,5 millones de este ejercicio, a pesar de la decisión de mantener congelados en 2026 la práctica totalidad de impuestos, tasas y precios públicos. Tras el acuerdo político entre los dos socios de gobierno el proyecto presupuestario será remitido ahora a los órganos de fiscalización para una tramitación que debería culminar con su aprobación en la junta de gobierno el próximo 14 de octubre. A partir de ahí comenzarían las comparecencias de los concejales para presentar las cuentas de sus respectivas áreas en la comisión de Hacienda, la presentación de enmiendas y la votación del presupuesto en el Pleno en noviembre.

