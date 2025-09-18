El presupuesto municipal de Gijón se elevará por encima de los 309 millones pese a no subir los impuestos

Tras las reuniones a distintos niveles mantenidas en los últimos días –entre la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el equipo de Hacienda que encabeza la ... concejala María Mitre; entre Hacienda y el resto de concejalías; y entre los portavoces de Foro y PP, Jesús Martínez Salvador y Ángela Pumariega– el gobierno municipal ya tiene definido, a falta de «ajuste mínimos», un presupuesto para el próximo año que rondará entre los 309 y los 310 millones de euros. Esto representa un incremento de entre el 1,8% y el 2,1% con respecto a los 303,5 millones de este ejercicio, a pesar de la decisión de mantener congelados en 2026 la práctica totalidad de impuestos, tasas y precios públicos. Tras el acuerdo político entre los dos socios de gobierno el proyecto presupuestario será remitido ahora a los órganos de fiscalización para una tramitación que debería culminar con su aprobación en la junta de gobierno el próximo 14 de octubre. A partir de ahí comenzarían las comparecencias de los concejales para presentar las cuentas de sus respectivas áreas en la comisión de Hacienda, la presentación de enmiendas y la votación del presupuesto en el Pleno en noviembre.

Fuentes municipales destacan la dificultad de cuadrar el incremento de gastos e inversión a los límites que marca la ley de estabilidad, así como el «importante esfuerzo» de todas las concejalías para atenerse al criterio general de no aumentar sus respectivas cuentas por encima del 3,3% con respecto a los presupuestos de este año. En el cómputo de las reglas fiscales no se incluye el pago de deuda, capítulo que baja como consecuencia de las amortizaciones realizadas este año. Entre las partidas que se incrementan destacan las transferencias corrientes a las empresas municipales, con 28,7 millones de euros para Emulsa, 7,2 para Divertia, 6 para la Empresa Municipal de Vivienda y 4,2 para Petsa (promoción económica y turismo). Solo EMTUSA, con 16,4 millones, mantendrá la misma transferencia que este año.

Concertación social

Las empresas municipales también han empezado a tramitar sus respectivas cuentas para 2026. La primera en lograr su aprobación ha sido Petsa, que en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pacto de concertación social Gijón Futuro reservará fondos para avanzar en el proyecto de transformación de los terrenos de Mina La Camocha en un parque empresarial, con la intención de tener una propuesta ya definida antes de que acabe este mandato. De momento, en las próximas semanas se licitará por 30.000 euros un estudio para analizar las posibilidades de estos terrenos desde el punto de vista técnico, urbanístico y legal, y definir actividades económicas prioritarias a implantar sobre ellos. La intención es apostar por un polo empresarial especializado en alguna rama concreta de actividad. «Ese parque empresarial es una pieza clave dentro del triángulo estratégico que conforman también la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y Naval Azul. Con él daremos un paso firme en la diversificación y modernización del tejido productivo, generando nuevas oportunidades de empleo y atracción de inversión», destacó la vicealcaldesa y concejala de Economía y Empleo, Ángela Pumariega.

Ayer fue el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl) el que dio su visto bueno a unas cuentas que crecerán un 9,1%, hasta los 7,6 millones de euros, y dedicarán un 71,5% de sus partidas de gasto (4,7 millones) a la concesión de ayudas y subvenciones, entre ellas las destinadas al nuevo programa 'Gijón confía alquilando'. «Este presupuesto es una apuesta clara por garantizar el derecho a la vivienda, reforzar la ayuda al alquiler y movilizar viviendas vacías con seguridad y garantías», destacó su presidente, el concejal Guzmán Pendás.