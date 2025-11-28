Oleada de robos en Gijon: preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles Los ladrones volvieron a actuar durante la tarde, forzaron una ventana y se llevaron dinero y joyas. Huyeron con la llegada de la propietaria

Olaya Suárez / Carlos Amado Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Preocupación vecinal por la oleada de robos en el concejo de Gijón y alrededores de las últimas semanas. El grupo criminal ha vuelto a actuar, en esta ocasión, en una vivienda en Quintueles. Los ladrones siguieron el mismo patrón: entraron por la tarde, con la casa vacía, y registraron las habitaciones en busca de dinero y joyas. Huyeron precipitadamente con la llegada de una de las moradas, que se percató rápidamente de que acababan de sufrir un robo.

Hasta el chalé se desplazaron agentes de la Guardia Civil y el Servicio de Criminalística con el objetivo de recabar pruebas e indicios para intentar identificar a los asaltantes, que en lo que va de mes ha perpetrado más de una veintena de asaltos.

Refuerzo de la vigilancia

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local han reforzado las vigilancias en las zonas más castigadas por el grupo criminal. Las investigaciones apuntan a que se trata de una banda itinerante que se habría asentado en la región desde hace al menos tres semanas.

Realizan 'campañas de robos' en determinadas provincias, para luego desplazarse a otros puntos del país. La vertiginosa actividad delincuencial les lleva a cometer robos prácticamente a diario, siempre en horario de tarde, una vez anochecido. Actúan en grupo y mientras uno o dos de los asaltantes cometen el robo, otros les esperan en las inmediaciones, haciendo labores de cobertura y posibilitando la huida.

Perpetran los robos en apenas unos minutos. Actúan con herramientas para forzar las ventanas y suelen seleccionar accesos por los pisos superiores, a donde llegan trepando por la fachada o subiendo por salientes o construcciones adyacentes.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad recomiendan a los ciudadanos tomar las medidas de autoprotección básicas, como activar los sistemas de alarma aunque la salida de la vivienda vaya a ser por poco tiempo, asegurarse de cerrar las puertas y las ventanas y, a poder ser, dejar encendidas luces o la televisión, como elemento disuasorio. Solicitan también alertar sobre algún movimiento sospechoso.