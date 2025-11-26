La oposición de Gijón critica la falta de partidas para Vivienda y el «botellódromo» previsto para Cimavilla

Unas cuentas elaboradas sin diálogo, que no dan prioridad a problemas como el acceso a la vivienda, que dejan fuera compromisos como el pago de ... las ayudas aún pendientes del programa de rehabilitación de fachadas y que incrementan el gasto en propaganda. Fueron algunas de las críticas por parte de los grupos de la oposición al presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026, que tuvo su voto en contra.

«Es un presupuesto de eslóganes, para un gobierno de eslóganes», consideró la concejala Marina Pineda, del PSOE, quien habló de «un Gijón que languidece» y acusó al gobierno local de plantear actuaciones sin consultar con los vecinos, «como las nuevas gradas para la Cuesta del Cholo, que Cimavilla ya teme que se convierta en un botellódromo». Criticó la congelación de impuestos y relacionó el crecimiento del presupuesto a la llegada de más transferencias de otras administraciones, calificando de «chiste» que se destaque el aumento del presupuesto en Servicios Sociales «después de haberle saqueado este año 4 millones para pagar la deuda del Ayuntamiento».

También el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, calificó de «trampa» presumir de un incremento de las aportaciones a las empresas municipales «tras haberles vaciado la hucha porque faltan ingresos». Añadió que parte de las inversiones se pagarán con fondos europeos conseguidos el pasado mandato. «Viven de las rentas y de actuaciones provisionales como la de Naval Azul o la que anuncian en la playa verde. Pero en propaganda son los campeones», criticó. Negó el carácter social del presupuesto, «donde bajan las ayudas a la energía», así como la existencia de un reparto equilibrado por distritos.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, habló de «continuismo y mala gestión» y consideró que «se está presupuestando mal», criticando que en vísperas de la aprobación de las cuentas se hable de actuaciones como la compra de la parcela de Flex o la remodelación de las piscinas de la Laboral, sin haber incluido partidas para ello. También destacó el «pozo sin fondo» que es Divertia, «para tener contento al concejal tránsfuga».

Olaya Suárez, de Podemos, alertó de la «infrafinanciación» del Ayuntamiento y criticó un presupuesto «marcado por sus prioridades ideológicas y su dogma de congelación de impuestos, en el que lo único bueno son las propuestas que cogen de otros grupos para presentarlas como propias». Añadió que «improvisan en todo, para ver qué pueden inaugurar antes de las elecciones».