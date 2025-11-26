El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las concejalas Carmen Eva Pérez y Marina Pineda, del PSOE, durante el debate de presupuestos. José Simal
Presupuestos municipales

La oposición de Gijón critica la falta de partidas para Vivienda y el «botellódromo» previsto para Cimavilla

Vox reprocha que en vísperas de votar las cuentas se prometan gastos para comprar la parcela de Flex y rehabilitar las piscinas de la Laboral, sin incluirlo en las cuentas

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

Unas cuentas elaboradas sin diálogo, que no dan prioridad a problemas como el acceso a la vivienda, que dejan fuera compromisos como el pago de ... las ayudas aún pendientes del programa de rehabilitación de fachadas y que incrementan el gasto en propaganda. Fueron algunas de las críticas por parte de los grupos de la oposición al presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026, que tuvo su voto en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  7. 7

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  10. 10 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La oposición de Gijón critica la falta de partidas para Vivienda y el «botellódromo» previsto para Cimavilla

La oposición de Gijón critica la falta de partidas para Vivienda y el «botellódromo» previsto para Cimavilla