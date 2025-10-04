La oposición reclama a Moriyón que escuche al Consejo de Mujeres de Gijón

Sin reacción oficial de la alcaldesa, Carmen Moriyón, al comunicado en el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón se opone al traslado de ... la nueva Oficina de Políticas de Igualdad al Museo Nicanor Piñole, fue la oposición municipal la que ayer reclamó a la regidora un cambio de postura en este asunto.

La portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez, reclamó a la alcaldesa que «sea audaz y coherente para entender, por un lado, las nuevas necesidades y, por otro, la necesidad de que asociaciones y Oficina de Políticas de Igualdad sigan construyendo de la mano la cultura feminista que tanto necesita este municipio».

La socialista recordó que «hace apenas dos semanas pedíamos a la alcaldesa que reconsiderara la ubicación de la Casa de Encuentro de las Mujeres y de los servicios de atención a la mujer en la Casa Rosada, según la promesa que en su día ya había lanzado a las asociaciones, pero fue desestimada sin alegar razón alguna, así como la petición de que se reuniera con el Principado para negociar la cesión de metros necesarios en el edificio de Decano Prendes Pando». «Ahora es el Consejo de Asociaciones de Mujeres quien le vuelve a decir que el edificio del Museo de Nicanor Piñole no reúne las condiciones adecuadas ni para las necesidades presentes ni para las necesidades futuras de la Oficina de Políticas de Igualdad», agregó.

Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, también reclama al gobierno municipal que escuche al Consejo de Mujeres. «Hace unos días la alcaldesa destacaba lo mucho que había tenido en cuenta a la Policía Local para diseñar la nueva jefatura y ahora sucede justo lo contrario, impone una ubicación y un proyecto sin contar con las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista de la ciudad», señaló el edil. «No estaríamos en este punto si Moriyón no hubiera renunciado a un proyecto que sí estaba consensuado y que era ubicar los servicios de igualdad en los antiguos juzgados de Prendes Pando», añadió.

Para Sara Álvarez Rouco, de Vox, el rechazo del Consejo de Mujeres es «un absurdo más de esta historia». «Ya estábamos ante una maniobra impresentable que dañaba los intereses culturales de la ciudad a costa de satisfacer los compromisos políticos de Moriyón, pero después del espectáculo para congraciarse con las feministas y poner en riesgo el legado de Nicanor Piñole, les llega el portazo en la cara del Consejo de la Mujer», señala la edil. «Foro y PP hacen el ridículo atendiendo las exigencias sin fin de este colectivo y ahora les toca justificarse», comentó. «A ver qué se inventan, dónde finaliza el culebrón y cuánto nos cuesta a los gijoneses», añadió.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, instó a la regidora a que «se replantee una decisión que no parece adecuada ni en la forma, ni el en fondo». «En la forma, porque tiene como consecuencia la clausura de un museo, como es el Nicanor Piñole, mucho antes de tener disponible su nueva ubicación, y en el fondo, porque las organizaciones que forman parte del Consejo de Asociaciones de Mujeres ya denuncian que no habrá el espacio suficiente que llevan años demandando y que la alcaldesa les prometió, originalmente en la Casa Rosada», argumentó la edil de la formación morada. Además, Suárez introduce las dudas «sobre la idoneidad de un edificio exclusivo para atención a mujeres víctimas de violencia machista, que puede disuadirlas de utilizar este recurso tan necesario».