Oposición y vecinos exigen al Ayuntamiento ahondar en el origen del carbón de la playa Trabajos de limpieza en la playa tras uno de los afloramientos de carbón que hubo a principios de este año. / JOAQUÍN PAÑEDA Manifiestan su sorpresa porque el informe que apunta al puerto no fuera de encargo municipal y reclamaron medidas si se confirma esa procedencia IVÁN VILLAR GIJÓN. Lunes, 26 noviembre 2018, 04:09

Después de que EL COMERCIO informara ayer de la existencia de un estudio del Instituto Nacional del Carbón (Incar) que vincula los afloramientos de carbón en la playa con el movimiento de graneles de El Musel, así como con la industria siderúrgica y la térmica y la cementera de Aboño, los grupos de la oposición instaron ayer al Ayuntamiento a ahondar en estos análisis para poder determinar con precisión el origen de las manchas que periódicamente tiñen de negro San Lorenzo.

«Sea cual sea su procedencia, lo que hay que hacer es investigar. Y destinar recursos para ello. Se lo dijimos ya a la alcaldesa en el observatorio de la playa y también durante las comparecencias sobre el presupuesto, pues en su proyecto para 2019 no iba ni un euro para este tipo de estudios», apuntó el concejal socialista César González. Añadió que «ya sea para este tema que tiene que ver con la Autoridad Portuaria u otro que pueda competer a la Demarcación de Costas, si queremos ser exigentes con otras administraciones con razones y fundamentos tenemos que dedicar fondos a investigar, analizar y estudiar. Se necesitan datos contrastados, más estudios en profundidad y sobre todo un seguimiento continuo, que es algo que llevamos reclamando desde hace tiempo. Los últimos estudios sobre la playa de San Lorenzo financiados por el Ayuntamiento son de 2015». El edil remarcó que este arenal «es un patrimonio esencial para los gijoneses y el principal activo turístico de la ciudad, y si queremos preservarlo hay que destinar más recursos a eso».

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, consideró que el Ayuntamiento «debería ponerse de inmediato en contacto con los investigadores responsables de este estudio, pedirles los datos que tengan y ponerse a trabajar con ellos, desde el observatorio de la playa o desde donde sea. Son pruebas que no se habían aportado hasta ahora y deben cotejarse para verificar si esto es así». Señaló cómo en la ciudad «siempre han existido dos versiones sobre el carbón de la playa. Una, la oficial, que era que venía del Castillo de Salas. Y otra, la popular, que decía que era de El Musel. La hipótesis de que el barco hundido lleve tantos años afectando a la playa ya suena cansada. Y si lo que apuntan ahora los científicos es así, habrá que exigir a la Autoridad Portuaria que adopte las medidas necesarias para que esa descarga de carbón en el puerto no repercuta en San Lorenzo. Porque aunque no contamine ni afecte a la salud, crea un mal efecto estético que no tiene sentido».

Reunirse con las empresas

Pablo González, portavoz del PP, se mostró sorprendido por el hecho de que «haya tenido que ser el Instituto del Carbón el que analizara esta situación, sin que se lo encargase nadie. No entiendo que el Ayuntamiento no lo hubiera hecho primero». Anunció que solicitarán de inmediato a la Alcaldía que se haga con el estudio y lo remita a todos los grupos municipales. «Debemos dilucidar qué está pasando en la playa, porque no es de recibo seguir achacándole todo al Castillo de Salas», consideró. Reclamó además «liderazgo municipal para sentar en una mesa a todos los potenciales contaminadores y poner luz sobre un tema en torno al que hay mucho oscurantismo».

También Aurelio Martín, de IU, ve necesario «que el Ayuntamiento se haga con ese estudio, para reflexionar sobre él y ver qué pasos dar después». Cree que las conclusiones del Instituto del Carbón «contradicen un poco lo planteado en la última reunión del observatorio de la playa. Nosotros teníamos dudas de que el carbón fuera solo del Castillo de Salas, y esto apunta a que efectivamente va más allá de él. Si se confirma, habrá que exigirle al puerto que ponga todas las medidas para que esto no siga así. Ya le transmitimos recientemente al presidente de la Autoridad Portuaria que aunque su actividad productiva nos parece muy importante, en cualquier caso deben preservarse el medio ambiente y la imagen de la ciudad».

Desde Ciudadanos su coordinador local, Rubén Pérez, recordó que aún está pendiente la elaboración por parte del Principado de un estudio sobre partículas sedimentables en el entorno de El Musel, aunque añadió que «a la vista de los estudios urge tomar medidas para intentar reducir la contaminación derivada de la actividad portuaria. Habría que analizar la viabilidad técnica y económica del cubrimiento parcial o total de los depósitos de carbón».

El presidente de la federación de vecinos de la zona urbana, Adrián Arias, planteó que los autores de este estudio puedan exponerlo en el marco del observatorio de la playa y consideró que el informe presentado recientemente en este órgano «fue una pantomima que pagamos para nada, porque no había muestra del Castillo de Salas con la que comparar el carbón». Señaló que si se confirma la responsabilidad del puerto, «debe tomar más medidas, porque las que hay no parece que sean todas las necesarias».