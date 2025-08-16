Otea destaca el aumento del turismo extranjero en Gijón, en «una buena Semanona»

La ciudad echa ya el cierre de una Semana Grande marcada por el buen tiempo, la altas temperaturas y el gran número de turistas que ... han recalado en Gijón a lo largo de estos días y que se han hecho notar de manera notable en las zonas más céntricas de la villa. Así lo han visto también los hosteleros gijoneses, que hacen un primer balance positivo de «una buena Semanona con muchos visitantes», señala Ángel Lorenzo, presidente de la junta local de Otea.

Lorenzo también elogia «una notable programación festiva» y el «acompañamiento del buen tiempo» como ingredientes de relieve para este satisfactorio balance de la Semana Grande.

Asimismo, desde la patronal de hostelería, hotelería y turismo han detectado y destacan entre este incremento de visitantes en Gijón el «aumento del turismo extranjero» en estas fechas.

El coste de la vida

El único pero que ponen desde la patronal hostelera a esta evaluación es que «el gasto se está haciendo cada vez más contenido». «Se nota que la economía familiar está sufriendo cada vez más la subida del coste de la vida», apunta Ángel Lorenzo como posible causa de esta reducción del dinero que los turistas gastan durante su estancia.

A este factor también puede contribuir el cambio que se está produciendo en el sector, con un peso cada vez mayor de los alojamientos en viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico, que ya superan en Gijón en casi 2.500 plazas a la oferta de los hoteles. Este tipo de estancias ofrece a los ocupantes la posibilidad de realizar comidas y cenas en los pisos de alquiler, lo que también puede influir en un menor gasto en la hostelería local. La perceptible afluencia de turistas en los supermercados, antaño más propia de barrios como La Arena y El Coto, se ha extendido a toda la ciudad.