Ambiente en las terrazas hosteleras de la plaza del Marqués, en Gijón, este sábado. Jesús M. Pardo

Otea destaca el aumento del turismo extranjero en Gijón, en «una buena Semanona»

Los hosteleros alaban «una programación festiva notable», aunque acusan una mayor contención del gasto

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:01

La ciudad echa ya el cierre de una Semana Grande marcada por el buen tiempo, la altas temperaturas y el gran número de turistas que ... han recalado en Gijón a lo largo de estos días y que se han hecho notar de manera notable en las zonas más céntricas de la villa. Así lo han visto también los hosteleros gijoneses, que hacen un primer balance positivo de «una buena Semanona con muchos visitantes», señala Ángel Lorenzo, presidente de la junta local de Otea.

