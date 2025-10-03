La Fiscalía pide que el acusado del crimen de Justel, en Gijón, continúe en prisión hasta el juicio

Olaya Suárez Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 18:43 Compartir

La Fiscalía de Gijón ha solicitado ante la jueza instructora del crimen de José Antonio Justel,cometido en Fomento en noviembre de 2023, que el acusado Bryan H. M. continúe en la cárcel hasta la celebración del juicio. Planteó la medida excepcional de prórroga de los dos años máximos de prisión preventiva durante la vista que tuvo lugar ayer en el Palacio de Justicia. El procesado compareció por videoconferencia desde el centro penitenciario de Asturias.

La acusación particular se sumó a la decisión del ministerio público de prorrogar la medida de internamiento al considerar que existe riesgo de fuga y dada la gravedad del delito que se le imputa. Será ahora la jueza la que decida.

El otro procesado por el mismo caso, Adrián G. G., se encuentra en libertad provisional desde abril de 2024. Para ambos la acusación pública solicita quince años de prisión por el delito de homicidio, a lo que se añaden otros diez años más de libertad vigilada para cada uno de ellos. Serán juzgados por un jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en una fecha aún por determinar.

El ministerio fiscal sostiene que, sobre las tres de la mañana del 11 de noviembre de 2023, los acusados, Adrián G. G. y Bryan H. M., se encontraban en un local de la calle Marqués de San Esteban, donde se inició una discusión entre ambos y Justel, de 44 años. El personal de seguridad expulsó a los dos acusados que, antes de abandonar el pub, se dirigieron visiblemente alterados a la víctima con expresiones como «hijo de puta, te vamos a matar, primo, primo».

A patadas

Esperaron en el exterior del local a que Justel saliera y, cuando esto se produjo, pasados seis minutos de las tres de la madrugada, se abalanzaron sobre él. Uno le propinó un fuerte golpe en la sien izquierda con el codo, lo que provocó que la víctima se cayera inmediatamente al suelo, donde continuó golpeándolo de forma reiterada y con violencia. Como consecuencia de la agresión horas después en el HUCA al no poder superar las lesiones. Trabajaba como cartero y tenía un hijo de corta edad.