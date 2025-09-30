El patio central del Centro Municipal de El Coto, en Gijón, incorporará gradas para eventos

Iván Villar Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

Mientras esperan por la ansiada remodelación de la plaza de la República, para lo que aún es necesario que el centro comercial situado bajo ella ejecute las obras de impermeabilización del suelo, los vecinos del barrio gijonés de El Coto verán cumplida en breve otra de sus reclamaciones, la transformación del patio central del Centro Municipal de El Coto en un espacio capaz de albergar eventos de distinta índole, con escenario y un graderío escalonado con capacidad para 180 personas. La asociación vecinal del barrio, en colaboración con el estudio de arquitectura Estudio Roble, presentó a inicios de este mandato al Ayuntamiento una propuesta para un mejor aprovechamiento de este espacio, en la actualidad dedicado a jardín y en el que destaca la gran pendiente pavimentada que ocupa más de la mitad del patio, con una inclinación del 25% que la hace intransitable. Y será precisamente esta pendiente, que salva una diferencia de cota de más de 3,5 metros entre la parte superior y la inferior del patio, la que sirva de asiento para unas gradas corridas prefabricadas. En total habrá nueve filas, jalonadas en ambos laterales por jardineras en las que se plantarán árboles y arbustos como sauces japoneses (de las variedades Flamingo y Hakuro-nishki), uva de Oregón y cornejo florido. La parte superior del graderío se habilitará como «zona de control» e incluirá espacio para personas con movilidad reducida. Y en la parte baja se situará el escenario.

Ampliar Propuesta de intervención presentada por los vecinos y en la que se basa el proyecto definitivo. Estudio Roble

Es el propio proyecto elaborado por Estudio Roble, firmado por el arquitecto Joaquín Rubiera, el que con algunas modificaciones con respecto a la propuesta anunciada hace dos años -se han eliminado por ejemplo las pérgolas que contemplaba en la parte superior- sirve ahora de base para la contratación de las obras, que el Ayuntamiento sacó a licitación este martes con un presupuesto de 308.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses y medio. Estos plazos permitirían estrenar este nuevo espacio para eventos en el patio central del centro municipal en la primera mitad de 2026. La intervención se sumará a la reparación de las fachadas de la antigua cárcel que se han venido ejecutando por fases en los últimos meses.