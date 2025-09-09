El Patronato Deportivo de Gijón oferta 10.000 plazas en más de 40 disciplinas deportivas bajo el lema 'No pares' Las instalaciones de Las Mestas acogerán, entre el 26 y el 28 de septiembre, la iniciativa de inscripción gratuita 'Kinder Joy of moving'

Carlos Amado Gijón Martes, 9 de septiembre 2025

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón, bajo el lema 'No pares', retoma la programación de actividades en las instalaciones municipales. El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, presentó ayer este programa, que alcanza un total de 9.955 plazas en más de 40 disciplinas. Se trata de cuatro programas dirigidos a la población adulta e infantil, además de cursos de natación para todas las edades. El programa de iniciación deportiva oferta 594 plazas, mientras que el de mantenimiento físico 3.741. Los cursos de 'Actívate 70 plus' cuentan con 1.412 plazas y la natación y actividades subacuáticas disponen de 4.208 plazas.

Para inscribirse en cualquiera de estos cursos es imprescindible tener la Tarjeta Ciudadana. Las inscripciones arrancan mañana, a las 8,30 horas, para las plazas de 'Actívate 70 Plus'. Del 12y el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre estará abierto el plazo para los cursos de iniciación deportiva y mantenimiento físico para adultos. El plazo para natación y actividades subacuáticas será del 19 al 26 de septiembre. El precio está bonificado al 95% para personas con condiciones económicas desfavorables.

'Kinder Joy of moving'

Jorge Pañeda también anunció ayer que Gijón acogerá del 26 al 28 de septiembre, por primera vez, la 'Kinder Joy of moving experience'. Se trata de iniciativa del Grupo Ferrero diseñada para fomentar la cultura de la actividad física entre los más jóvenes, creado en 2005 y presente en más de 30 países, que llega anualmente a más de 3,7 millones de niños. Tendrá lugar en el Complejo Deportivo Las Mestas, donde se ofrecerán ocho zonas de juego y deporte, dinamizadas por monitores. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse ya en la web del evento.

Las actividades están principalmente inspiradas en el método 'Joy of moving', una herramienta pedagógica desarrollada por educadores y validada científicamente que, a través del juego y el movimiento, «impulsa que los niños y niñas crezcan activos, creativos y felices». Entre las instalaciones de la edición gijonesa destacan un túnel con hinchables, pista de atletismo, pista 3x3, pista multideportiva, pista de fútbol, áreas dedicadas al baile y el salto, así como un espacio específico dedicado al método 'Joy of moving'.

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, subrayó que el deporte «es una poderosa herramienta educativa y un vehículo para transmitir valores esenciales como la cooperación, el respeto, la tolerancia y la igualdad». «El evento Kinder Joy of Moving es un claro ejemplo, que permitirá a cientos de niños y niñas de Gijón descubrir nuevas disciplinas deportivas, aprender a través del juego y compartir experiencias», añadió.