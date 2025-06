Pedro Simón: «Las buenas novelas tienen que ver con una herida»

Eva Hernández Gijón Viernes, 20 de junio 2025, 22:41 Comenta Compartir

«Las buenas novelas tienen que ver con una herida. Allí donde hay dolor hay una historia que contar. Lo fascinante se encuentra en las cosas pequeñas: la soledad, la incomprensión, la culpa... esto es lo que realmente nos importa», dice Pedro Simón. El escritor y periodista galardonado con el premio Ortega y Gasset, el premio APM al Mejor Periodista del Año y el premio Rey de España de Periodismo, acudió a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX) a presentar su última novela, 'Los siguientes'.

El escritor siempre baja «a sus trasteros mentales» para escribir. Es allí donde guarda todas esas cosas que le hacen ser quien es. Porque para Simón, «somos todo lo que no tiramos». Y, en ese baúl de los recuerdos, siempre hay hueco para la infancia: «siempre que no haya habido un trauma o una desgracia, es el lugar al que siempre queremos volver». A la infancia, pero también a la familia. «Cuando pasa el tiempo y te vas haciendo mayor se convierte en las grandes verdades. Siempre es un cuarto en el que refugiarse, un lugar en el que no te juzgan y en el que siempre hay una segunda oportunidad». Es por eso por lo que ocupa un lugar importante en esta última novela, pero también en sus anteriores: 'Los ingratos' y 'Los incomprendidos' (Premio Primavera de Novela 2021).

La culpa, junto con la memoria, también son partes esenciales de 'Los siguientes'. Pero también «la necesidad de mostrar afecto a tiempo». Es por eso que en sus libros, Simón retrata la sensibilidad y la crudeza del mundo que se sale de los mapas habituales y que, muchas veces, habita dentro de nosotros.

