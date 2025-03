Peñarrubia, Estaño y Serín permanecerán sin control de accesos

Viernes, 12 de junio 2020, 01:12 Comenta Compartir

El novedoso sistema de control de accesos a las playas urbanas no se extenderá a las ubicadas en las zonas rurales. El Ayuntamiento de Gijón defiende que no tiene capacidad para extender las medidas de control a los arenales no urbanos: Serín, Estaño y Peñarrubia. Deberán ser los propios usuarios de las playas quienes respeten las normas de distanciamiento social establecidas. Si no cumplen con la normativa, deberán ser las fuerzas de seguridad, en colaboración con el servicio de salvamento, quienes ordenen a los usuarios el reordenamiento del espacio o, incluso, la prohibición del acceso al arenal.