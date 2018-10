«La pérdida de arena pone en riesgo el Muro», avisa Madiedo David Alonso, Madiedo, Olaya Suárez e Inés Prada. / CAROLINA SANTOS El exdirector de la Marina Mercante plantea una gerencia de regeneración de la playa con expertos y fondos estatales VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Sábado, 6 octubre 2018, 01:47

José Antonio Madiedo, ex director general de la Marina Mercante, valoró ayer los efectos que puede provocar la merma de arena en la playa de San Lorenzo. En palabras de Madiedo, la peor consecuencia de esta reducción «es la pérdida de ese colchón que teníamos antes ante los grandes oleajes. Ahora ya no tenemos ese amortiguador que frenaba las fuertes olas provocadas por los temporales». Madiedo, que participó en la jornada 'Playas de Xixón, menos arena y más contaminación', organizada por Xixón Sí Puede, urgió a la necesidad de afrontar el problema y «conseguir que los impactos del oleaje no causen más destrozos en la ciudad como ya se ha visto hace no muchos años».

La explicación de esta situación «límite» llega, dice Madiedo, como consecuencia de las obras de ampliación de El Musel. Para la ejecución, recordó, «se ha dragado gran parte del fondo marino concentrado en el interior de la bahía». Esto, continuó, «ha causado un efecto dominó, desplazando la arena de San Lorenzo hasta ocupar las zonas de mar adentro donde se han efectuado las labores de dragado». En el mismo sentido, para atajar el problema, Madiedo apuntó que «lo necesario sería rellenar las fosas con la arena adecuada hasta recuperar los perfiles anteriores a los dragados», así como «crear una gerencia de regeneración de playa, dotándola con expertos en la materia y fondos del Estado». Además, Madiedo lamentó la falta de coherencia, «ya que en los estudios previos a la ampliación portuaria ya se contemplaban este tipo de problemas, sin embargo, los responsables no quisieron tomar las medidas oportunas ».

Por otra parte, denunció la falta de información y emplazó a los culpables a «que entonen el 'mea culpa' ante esta desastrosa situación», presionándoles para que muestren a los ciudadanos los informes de cuál es la coyuntura actual de la bahía gijonesa.

Mala calidad del aire

Por su parte, Inés Prada, de la plataforma Asturias por un aire sano, presentó un informe de evaluación de la contaminación del aire en Gijón que refleja que la calidad del aire en la ciudad «no es ni mucho menos la aconsejable para tener buena salud». Los tres principales factores que contribuyen a deteriorar el estado de la atmósfera gijonesa son «las industrias, Arcelor entre ellas que emite el 58% de las partículas de todas las industrias del concejo, el tráfico y la actividad del puerto». Este último, explicó Prada, tiene unas consecuencias fatales para el aire de Gijón: «Cuando llega un buque al puerto gijonés la ciudad recibe más polución que la de todos los coches de la ciudad juntos».

Por esta razón, Inés Prada llama a la Administración para que tome las medidas necesarias para acabar con los grandes focos emisores de polución y reducir así el impacto que ésta tiene sobre la población. «No sólo es un problema ecológico y medioambiental, sino que también es un asunto que perjudica la salud de todos los gijoneses», reflexionó.