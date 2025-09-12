El Piñole no cambiará su climatización y el dinero irá a conservación de museos La licitación se había parado porque el proyecto no cumplía los requisitos del catálogo y ahora el Ayuntamiento desiste de retomarla mientras prepara la reforma del edificio para Igualdad

Iván Villar Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón ha renunciado finalmente a contratar las obras de «reforma e instalación de climatización en el Museo Nicanor Piñole», unos trabajos ... que había sacado a licitación en junio con el objetivo de renovar un equipo que «falla de manera frecuente y obliga a llamar continuamente a mantenimiento» y que se consideraban necesarios para garantizar una correcta conservación de las obras allí expuestas. Un día antes de que se cerrara el plazo de admisión de ofertas el proceso se dejó en suspenso argumentando que el proyecto técnico sobre el que se basaba esta actuación «no cumple todos los requerimientos exigibles», en particular en lo referido a la condición de edificio catalogado que tiene el inmueble. Los servicios técnicos señalaban entonces la necesidad de «reformular o reinterpretar el proyecto», lo cual permitiría «iniciar una nueva licitación ajustada a derecho».

Ahora, no obstante, la Concejalía de Cultura ha acordado y formalizado la «renuncia» a retomar este proceso. «Dado que se plantea la necesidad de ubicar en el Museo Nicanor Piñole una serie de espacios relacionados con el área de Igualdad, se está redactando un proyecto para ejecutar las obras de forma que se adapten los espacios y las instalaciones existentes al nuevo uso propuesto (oficinas). De acuerdo a ello, no es posible la sustitución de las maquinas de climatización como estaba previsto en el expediente de referencia, ya que ello obedecía al uso museístico», argumenta. En el mismo acuerdo resuelve «liberar el crédito» que se había asignado en los presupuestos municipales a esta obra y que ascendía a 201.046 euros. Fuentes del gobierno municipal aseguran que ahora ese dinero se destinará «a conservación de museos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión