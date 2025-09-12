El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caldera que se planteaba sustituir en el Museo Nicanor Piñole. E. C.

El Piñole no cambiará su climatización y el dinero irá a conservación de museos

La licitación se había parado porque el proyecto no cumplía los requisitos del catálogo y ahora el Ayuntamiento desiste de retomarla mientras prepara la reforma del edificio para Igualdad

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:42

El Ayuntamiento de Gijón ha renunciado finalmente a contratar las obras de «reforma e instalación de climatización en el Museo Nicanor Piñole», unos trabajos ... que había sacado a licitación en junio con el objetivo de renovar un equipo que «falla de manera frecuente y obliga a llamar continuamente a mantenimiento» y que se consideraban necesarios para garantizar una correcta conservación de las obras allí expuestas. Un día antes de que se cerrara el plazo de admisión de ofertas el proceso se dejó en suspenso argumentando que el proyecto técnico sobre el que se basaba esta actuación «no cumple todos los requerimientos exigibles», en particular en lo referido a la condición de edificio catalogado que tiene el inmueble. Los servicios técnicos señalaban entonces la necesidad de «reformular o reinterpretar el proyecto», lo cual permitiría «iniciar una nueva licitación ajustada a derecho».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Piñole no cambiará su climatización y el dinero irá a conservación de museos

El Piñole no cambiará su climatización y el dinero irá a conservación de museos