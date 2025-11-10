Pintura, música y diseño en la Semana del Arte y de la Creación de Somió La asociación vecinal San Julián presentó la iniciativa que se celebrará del 18 al 22 de noviembre

Eva Hernández Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:14

Un «rotundo éxito» fue el año pasado la primera edición de la Semana del Arte y de la Creación de la asociación vecinal San Julián de Somió de Gijón. Esta buena acogida, ha hecho que los vecinos repitan la propuesta este mes de noviembre del martes 18 al sábado 22. En esta iniciativa, los vecinos buscan la variedad de temas y, sobre todo, que las personas aprendan participando. Este año, se tocarán temas como la pintura, la música y el diseño.

La primera participante será la pintora gijonesa Mabel Lavandera el martes 18 de noviembre a las 19 horas, que mantendrá un encuentro junto con Lucía Peláez, directora de los museos Casa Natal de Jovellanos y Nicanor Piñole en la que explicará cómo fue evolucionando su pintura y sus técnicas. A su vez también inaugurará una muestra retrospectiva de su pintura que estará expuesta en la asociación vecinal hasta el próximo 28 de noviembre.

De la pintura a la música, el miércoles 19 de noviembre a las siete de la tarde en la sede de la asociación se realizará un encuentro con los músicos Mario Viñuela y Eduardo Viñuela. «Desde un punto de vista más académico y otro más práctico nos explicarán cómo un músico construye una partitura de una obra de teatro o una partitura de cine», explicó Nacho Suárez Entrialgo, secretario de la asociación vecinal, que presentó la iniciativa junto a la presidenta, Soledad Lafuente, y el edil de infraestructuras, Gilberto Villoria, en el salón de recepciones del Ayunamiento de Gijón.

Cambiando de ubicación, en el Palacio de La Riega, el 20 de noviembre a las 19 horas, la diseñadora jefa de CLARO Couture, Beatriz Claro,y el director de negocio de CLARO Couture, Fernando Claro, conversarán sobre el arte y la artesanía en la alta costura contemporánea.

El viernes 21 de noviembre, en la sede vecinal, a las 19 horas habrá tiempo para la risa y la diversión con los sainetes asturianos del Grupo de teatro costumbrista Rosario Trabanco. La semana cultural terminará el sábado 22. Por la mañana, a mediodía, se realizará una visita guiada al Museo Evaristo Valle que se centrará en la colección escultórica del jardín. Por la tarde, como colofón final, a las 20.30 horas en la iglesia parroquial San Julián de Somió, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, se celebrará un concierto de arias de ópera y romanzas de zarzuela con la soprano Cristina Van Roy y el pianista acompañante Marcos Suárez Fernández.

