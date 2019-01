El desarrollo del nuevo plan urbanístico supondrá para las arcas municipales un gasto de 257 millones Avenida del Príncipe de Asturias, centro de una de las grandes transformaciones previstas en el nuevo plan. / J. PAÑEDA Los ingresos previstos serán 251 millones y la sostenibilidad solo será posible con crecimiento urbanístico o subida de impuestos IVÁN VILLAR Viernes, 1 febrero 2019, 01:15

El desarrollo de las diferentes actuaciones urbanísticas e infraestructuras previstas en el nuevo Plan General de Ordenación supondrá para el Ayuntamiento el desembolso de 257,8 millones de euros en los próximos seis años. Es la estimación que consta en el estudio económico-financiero del documento de ordenación aprobado esta semana por el Pleno y cuya publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias está prevista para el 14 de febrero, fecha a partir de la cual entrará en vigor.

El grueso de estos fondos corresponden a las obras relacionadas con los sistemas generales viarios, la red de aparcamientos disuasorios, los caminos peatonales y ciclistas, las zonas verdes y los servicios urbanos, que le supondrán al Ayuntamiento inversiones por un importe de 224,2 millones de euros, esto es, el 87% de los costes relacionados con el traslado a la calle de todas las propuestas recogidas en los planos del PGO. Más de un tercio de ese dinero aparece ligado al desarrollo del plan de vías, cuyo coste para las arcas municipales los técnicos cifran en 83 millones de euros -el nuevo convenio con el Principado y el Ministerio de Fomento, que el miércoles recibió el visto bueno del Pleno, prevé que Gijón corra con 90 de los 360 millones de euros que costarán la estación intermodal y el soterramiento hasta La Calzada-.

Para la futura red de aparcamientos disuasorios, prevista para reducir el acceso de vehículos al centro de la ciudad, se habla de gastos por un importe de 56,6 millones de euros, muy por encima de la estimación de 10,5 millones que constan en el Plan de Movilidad para la adquisición de terrenos y la ejecución de las obras. Si bien algunos de estos aparcamientos serán de nuevo cuño, como el previsto junto al polígono de Mora Garay en el acceso a la ciudad por la 'Y' o el que se habilitará en Justo del Castillo y Quintana, junto a la Escuela Politécnica, otros ya existen y únicamente se adaptarán a las nuevas condiciones de uso, como es el caso del situado tras el Palacio de Deportes.

Mejoras en el saneamiento

Para mejoras en el saneamiento en las zonas periurbana y rural se estima la necesidad de 24 millones de euros y para la ampliación de las redes de abastecimiento otros seis millones más. Ambas cantidades serían asumidas por la Empresa Municipal de Aguas. Aparte se cuentan las obras correspondientes a las nuevas redes de Villaverde y Vega (1,5 millones), Fano, Valdornón y Caldones (7,8 millones), Porceyo, Caraveo y Sotiello (2,3 millones) y el entorno del parque Calafates, en Roces (236.328 euros). Junto a estas obras hidráulicas, en el apartado de servicios urbanos se incluye el coste del estudio geotécnico comprometido para El Muselín, presupuestado en 250.000 euros.

El coste de la integración urbana de Príncipe de Asturias -que se desarrollaría después de que Fomento construya el esperado acceso a El Musel por Jove- se estima en diez millones de euros, la conexión de La Camocha con la Autovía Minera en 2,5 millones y el la entrada directa desde la A-8 hasta el Hospital de Cabueñes, en 6,9 millones. Para mejorar el acceso a Nuevo Roces por la AS-248, incluyendo una nueva glorieta, se prevé finalmente un gasto de 1,2 millones de euros.

Las urbanizaciones ligadas a los diferentes desarrollos urbanos recogidos en el plan supondrán para las arcas municipales un coste de 27,7 millones de euros, de los que 4,6 millones corresponden a equipamientos, 17,3 a infraestructuras y 5,7 a zonas libres y zonas verdes. Y la participación municipal en los sistemas de cooperación y expropiación previstos en una decena de actuaciones supondrá para el Ayuntamiento el desembolso de 12,6 millones de euros más.

Costes de los servicios

El plan pone en contraste estos 257,8 millones de euros de inversión con los 251,4 millones de posibles ingresos asociados a las diferentes actuaciones urbanísticas de iniciativa privada. Añade, no obstante, que «en el momento de redacción de este documento existen actuaciones pendientes de confirmación de disponibilidad presupuestaria, si bien es posible que algunas de ellas podrán ser financiadas o cofinanciadas por programas europeos además de las indicadas para las administraciones autonómica y estatal».

Recuerda que para garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, los ingresos corrientes (los que tienen un carácter fijo, como el IBI, y no dependen de la mayor o menor actividad económica, como sí ocurre con la plusvalía y las licencias de obras) deben superar los gastos de funcionamiento ordinario de los servicios municipales. Añade a continuación que «para financiar el nivel de gasto actual es necesario el crecimiento urbanístico y edificatorio. O, lo que es lo mismo, el municipio es insostenible económicamente si no crece o no aumenta la presión fiscal (IBI, etcétera)».