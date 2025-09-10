El Ayuntamiento de Gijón abre 45 días de plazo para presentar ofertas al primer lote del Plan Llave

El Ayuntamiento de Gijón ha desbloqueado este miércoles el Plan Llave y lo ha hecho en una junta de gobierno extraordinaria, en la ... que se han aprobadolos pliegos para licitar el primer lote, que consta de 120 viviendas. Las empresas interesadas tendrán un plazo de 45 días para presentar ofertas.

Los nuevos pliegos aprobados este miércoles contemplan las posibles actualizaciones del módulo de vivienda protegida, motivo por el que se suspendió la licitación el pasado mes de julio, a petición de la patronal de la construcción, CAC-Asprocon. Los representantes del sector solictaron olicitó una revisión de las condiciones del plan, para permitir que el precio máximo de venta de las viviendas resultantes sea acorde a las futuras actualizaciones del precio por metro cuadrado aplicable a las viviendas de protección concertada.

Con el acuerdo de este miércoles, el Ayuntamiento retoma la licitación de esta iniciativa municipal destinada a la cosntrucción de 500 viviendas protegidas en el actual mandato. El procedimiento elegido para su desarrollo es poner a disposición del sector seis parcelas de propiedad municipal, repartidas en tres lotes de dos parcelas cada uno, bajo una fórmula de «permuta de suelo por vivienda futura».

Los constructores que resulten adjudicatarios de estos terrenos podrán construir sobre ellos en torno a 120 viviendas para su venta en régimen de protección concertada (VPC), a cambio de entregarle al Ayuntamiento una parte de los pisos resultantes para que pueda alquilarlos a precios asequibles a través de la Empresa Municipal de Vivienda.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, aseguró este miércoles que el Plan Llave «es la mejor medida y la más efectiva que un Ayuntamiento puede llevar a cabo para que en su territorio se construya una bolsa de vivienda protegida». «Con esta iniciativa pionera, Gijón vuelve a liderar la respuesta a los problemas de la ciudadanía», añadió.