«Este anuncio sitúa a Gijón en un momento histórico», dice Félix Baragaño

«Es el momento de que esta propuesta vaya acompañada de las correspondientes partidas presupuestarias y su publicación en el BOE para que se ejecute ... con la celeridad que exige la acumulación de retrasos y proyectos fallidos durante tantos años. Desde luego es una noticia que sitúa a Gijón y Asturias en un momento histórico», subrayó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, tras el anuncio de la reactivación del plan de vías, por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ayer, en Gijón.

EL COMERCIO recabó asimismo las valoraciones del movimiento vecinal y del panorama político. «Queremos un gran espacio verde para la ciudad y que no se especule. Que no lo denominen 'plan especial' y construyan edificios públicos. Bueno, y lo más importante, porque llevamos así un cuarto de siglo: hace años este proyecto iba a costar 9 millones y ahora hemos pasado a 35. Esperamos que los costes no sigan incrementando », aseveró Manuel Cañete, presidente de la FAV. En la misma línea de «desear que ahora sí se cumpla de verdad», se encuentra el presidente de Les Caseríes, Miguel Llano, quien, además, insistió ayer en que «no se olviden de la zona rural y nos doten de transporte público para llegar a la terminal intermodal».

La esfera política gijonesa también se posicionó sobre la denominada 'primera fase' de obras previa a la construcción de la estación intermodal y que incluye el derribo del viaducto de Carlos Marx.

La edil popular Ángela Pumariega denominó este día como «histórico, pero el que lo será de verdad es en el que veamos las máquinas iniciando los trabajos y ya sabemos que no será antes de septiembre de 2026. Anhelamos que se cumpla este proyecto y que la estación intermodal sea, algún día, una realidad», dijo. Por su parte, para el reelegido secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, «gracias al empeño de los socialistas se abre la puerta al futuro de una transformación real de Gijón lejos de las incertidumbres, dudas y zozobra, que lleva años sembrando Carmen Moriyón».

Salir de la parálisis

De «propuesta urbanística seria, probablemente la más seria de las que hemos visto hasta ahora, y que avanza en la dirección que esperamos y busca soluciones también para la zona rural» calificó el anuncio Javier Suárez Llana, portavoz de IU de Gijón, quien matizó que «además, por primera vez, Gijón al Norte asume la reivindicación de la ciudadanía y de mi partido, de que el 'solarón' sea un gran espacio verde. Esperamos que la alcaldesa convoque de inmediato el Consejo Social para explicar en detalle la propuesta y poder trabajar sobre ella», añadió.

Vox, por su parte, se refirió a este comunicado tan mediático con cierta ironía. «Nos llama la atención que ahora les corra tanta prisa aparentar tener soluciones para carencias acumuladas durante décadas. Debe ser que al ministro Puente le duele abandonar Gijón a pesar de lo importante que es Valladolid», declaró Sara Álvarez Rouco. Y apostilló: «Vamos a esperar por un calendario detallado de las actuaciones y compromisos para ver si de esta Gijón sale de su parálisis o solo se trata de una nueva batería de promesas vacías por Sánchez».