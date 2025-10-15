El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dos clientes eligen entre la variada oferta del 'Listo para comer' de Mercadona en Porceyo

¿Cuáles son los platos más demandados en el Mercadona de Porceyo, en Gijón?

La nueva apertura de Gijón incorpora la sección 'Listo para comer' con recetas ya preparadas, entre las que destacan la paella, el pollo asado y la ensalada de marisco

E. C.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Mercadona acaba de abrir un nuevo supermercado en Gijón ubicado en Porceyo, y pronto sumará el que se encuentra frente al estadio de El Molinón. Esta nueva apertura incorpora la sección 'Listo para comer', que incluye platos ya preparados para degustar fácilmente en cualquier lugar. ¿Cuáles están siendo los más demandados por los clientes? A la cabeza están de momento la paella, la ensalada de marisco y el pollo asado.

En Mercadona se detectó hace unos años que existía una necesidad que no se estaba cubriendo. Los clientes pedían platos con productos frescos que estuviesen ya preparados. Por tanto, en 2017, se empezó a trabajar en el proyecto 'Listo para comer' y se construyó un centro de coinnovación, ubicado en la tienda de Burjassot, en Valencia, donde se mantuvieron sesiones de trabajo con los clientes, se probaron con ellos multitud de recetas tradicionales y se desarrollaron nuevos platos. Partiendo de sugerencias, ideas y necesidades concretas, se ha elaborado el surtido actual, que cuenta con un total de aproximadamente 40 platos preparados. Todas estas opciones se sirven en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable) o el cartón.

