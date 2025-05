El Pleno de Gijón acuerda recurrir la sentencia que anula su Plan de Normalización Llingüística

El Pleno de Gijón acordó este miércoles recurrir ante el TSJA la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón que ... declaraba nulo el Plan de Normalización Llingüística 2024-2027, fallo que daba respuesta a un demanda interpuesto contra este documento por Vox. Su portavoz municipal, Sara Álvarez Rouco, votó en contra de la presentación de este recurso, en el que consideró que «vuelven a ignorarse las exigencias legales» al basarse en un informe de la Fundación Municipal de Cultura y no en uno de la Asesoría Jurídica. Consideró que «la sentencia es incontestable, rotunda y deja claro que el Ayuntamiento intentó imponer una norma o un reglamento disfrazándola de un simple plan, que además disponía para su desarrollo de recursos de todos los gijoneses a pesar de carecer de una memoria económica». Defendió además que la Constitución dispone que la diversidad lingüística, en lo que respecta a lenguas como el asturiano como parte del patrimonio cultural «serán objeto de especial respeto y protección, pero solo eso. Nunca de imposición».

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, defendió la tramitación seguida con el plan, remarcando, en contra con lo que establece la sentencia, que «este Ayuntamiento cuenta con un excepcional servicio jurídico que sabe distinguir lo que es una norma y lo que es un plan con una duración determinada». Y remarcó que el documento que los tribunales plantean anular «respeta los principios de libertad y voluntariedad» en el uso del asturiano y cumple toda la normativa local, autónomica, estatal y europea al respecto. La vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, recordó que su grupo apoyó en su momento el plan de normalización precisamente «porque respetaba el principio de voluntariedad», en línea con la vigente ley autonómica de uso y protección del asturiano y apoyó recurrir la sentencia al considerar que se trata de un recurso que «está fundamentado».

También apoyaron la presentación del recurso los concejales de IU, Podemos y el edil no adscrito, Óliver Suárez. El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, criticó que Vox actuara por la vía judicial contra el plan de normalización y consideró que «a la extrema derecha le aterra la diversidad, también lingüística». De una manera similar se manifestó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien lamentó que «la única manera que tiene Vox de hacer política es ir a los tribunales» y que «baste una denuncia de fanáticos para hacer de un plan como este papel mojado». Pidió no obstante que en la tramitación de este tipo de documentos «hay que hacerlo mejor». El PSOE se abstuvo con respecto a la presentación del recurso y el concejal José Ramón Tuero consideró que «el camino de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias no se nada halagüeño, pues todos los planes y ordenanzas lingüísticas que llegaron ahí desde 2016 acabaron decayendo». En su opinión, «si solo recurrimos lo que haremos es perder mucho tiempo», por lo que instó a empezar a trabajar «en resolver las cosas que se hicieron mal» en la tramitación del plan.