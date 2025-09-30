Podemos propone que alumnos de enseñanzas artísticas decoren pequeños comercios en Gijón

Iván Villar Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Facilitar la realización de proyectos «creativos y personalizados» que «den una nueva vida a los escaparates y enriquezcan la estética de las calles de la ciudad», al tiempo que sirven de formación para estudiantes de arte y diseño. Es la propuesta que la concejala Olaya Suárez llevará al próximo Pleno municipal, con la intención de que «el alumnado de titulaciones de enseñanzas artísticas pueda colaborar estrechamente con responsables de pequeños comercios para crear obras decorativas singulares en sus locales». La edil explicó que, siguiendo experiencias como la puesta en marcha recientemente en Oviedo por el Conseyu de Mocedá d'Uviéu, la idea es que los alumnos de centros que imparten en Gijón el bachillerato de Artes Plásticas (IES Doña Jimena e IES Universidad Laboral) «mantengan conversaciones con cada comercio participante para saber qué le gusta, qué tipo de dibujo quiere o cuánto espacio pueden ocupar, para después presentarle un boceto como paso previo a un acuerdo que permita ejecutar el proyecto en vivo».

Suárez señaló que dependiendo del negocio «podrían ser dibujos o grafismos más grandes o más pequeños, con una temática determinada, con unos colores u otros… Pero en definitiva se intentaría lograr una mejora estética, haciendo las zonas comerciales más atractivas al tiempo que se crea comunidad». Y planteó que para la puesta en marcha de una experiencia piloto que después podría ampliarse «podría firmarse un convenio entre el Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes», de modo que esta entidad se ocupe de captar los comercios y relacionarse con los centros educativos de cara a «aterrizar la idea». Añadió que el Ayuntamiento podría contribuir «con recursos, dándole publicidad al proyecto y estableciendo una ruta por los comercios adscritos a la iniciativa».

La portavoz de Podemos se mostró optimista con respecto a la posible puesta en marcha del proyecto que plantea, toda vez que en una reciente reunión en la que participaron su grupo municipal, la Unión de Comerciantes y la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo e Innovación, Ángela Pumariega, «que ven de manera favorable la idea».

