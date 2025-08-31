El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dotaciones de bomberos y de la Policía Local, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Damián Arienza
Grave suceso en Gijón

La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer

Los hechos sucedieron sobre la una de la tarde en la calle Manso. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos y Policía Local

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:24

Se vivieron momentos de auténtica agitación este domingo en el barrio de La Arena, en Gijón. Tres dotaciones de bomberos y dos patrullas de la Policía Local acudieron alrededor de las 13 horas a una vivienda de la calle Manso para intervenir por una presunta agresión sexual a una mujer de 50 años por parte de dos hombres.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Cabueñes, donde fue atendida y se activó el protocolo específico para agresiones sexuales. El caso está ahora en manos de la Policía Nacional, concretamente de la Policía Judicial y la Científica, que ya trabajan en la recopilación de pruebas y en la investigación de los hechos.

Según comentan testigos de lo sucedido, los agentes se vieron obligados a entrar a la fuerza en el piso donde ocurrieron los hechos, llegando a ser necesario derribar la puerta para poder acceder. A su llegada también se encontraron con prendas de ropa y algunas cartas del tarot tiradas en el suelo del portal.

El suceso generó gran expectación entre los vecinos y viandantes de la zona, que se vieron sorprendidos por la fuerte presencia policial y de bomberos durante el tiempo que se prolongó la intervención. Aunque algunas personas reportaron haber visto salir a la víctima del portal en silla de ruedas, por el momento se desconoce el estado de la víctima y el alcance de las lesiones que pudiera presentar. Tampoco ha trascendido si los presuntos agresores han sido detenidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  9. 9

    El Tartiere volvió a rugir de alegría
  10. 10

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer

La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer