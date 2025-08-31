La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer

María Agra Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 18:24 | Actualizado 18:31h. Compartir

Se vivieron momentos de auténtica agitación este domingo en el barrio de La Arena, en Gijón. Tres dotaciones de bomberos y dos patrullas de la Policía Local acudieron alrededor de las 13 horas a una vivienda de la calle Manso para intervenir por una presunta agresión sexual a una mujer de 50 años por parte de dos hombres.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Cabueñes, donde fue atendida y se activó el protocolo específico para agresiones sexuales. El caso está ahora en manos de la Policía Nacional, concretamente de la Policía Judicial y la Científica, que ya trabajan en la recopilación de pruebas y en la investigación de los hechos.

Según comentan testigos de lo sucedido, los agentes se vieron obligados a entrar a la fuerza en el piso donde ocurrieron los hechos, llegando a ser necesario derribar la puerta para poder acceder. A su llegada también se encontraron con prendas de ropa y algunas cartas del tarot tiradas en el suelo del portal.

El suceso generó gran expectación entre los vecinos y viandantes de la zona, que se vieron sorprendidos por la fuerte presencia policial y de bomberos durante el tiempo que se prolongó la intervención. Aunque algunas personas reportaron haber visto salir a la víctima del portal en silla de ruedas, por el momento se desconoce el estado de la víctima y el alcance de las lesiones que pudiera presentar. Tampoco ha trascendido si los presuntos agresores han sido detenidos.