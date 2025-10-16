La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón Los ladrones entraron a plena luz del día y se llevaron dinero, sin apenas dejar en la vivienda muestras de haber sido asaltada

Olaya Suárez Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 19:50

Nuevos robos en pisos. La Policía Nacional investiga el perpetrado el pasado viernes en una vivienda del barrio de Nuevo Gijón. Al parecer, los delincuentes accedieron al interior sin apenas dejar evidencias en la puerta y una vez dentro registraron todas las estancias en busca de dinero y de joyas de valor.

Ocurrió a plena luz del día, aprovechando que los moradores se habían ausentado. Cuando regresaron, no se percataron de forma inicial de que habían sido objeto de un robo. Fue tiempo después de estar en casa cuando en una de las habitaciones vieron un joyero desplazado de su sitio y al mirar con detenimiento comprobaron que les habían sustraído dinero en efectivo. Alertaron a las fuerzas de seguridad del Estado, cuyos agentes acudieron para realizar una inspección y a recabar pruebas e indicios que puedan arrojar luz a la investigación.

Desde la Comisaría de Gijón tratan de determinar si este episodio está relacionado con el ocurrido en septiembre en un piso de la calle Los Pedregales, en el barrio de Laviada. En esa ocasión, utilizaron un patrón delincuencial muy similar. Intentaron entrar al piso durante el horario de mañana, aprovechando la salida de los propietarios y el movimiento en las calles de la actividad diaria.

El ladrón llegó a provocar daños en la puerta, si bien fue sorprendido por un vecino y huyó antes de la llegada de las patrullas de la Policía Nacional. El testigo describió al delincuente como un hombre alto, corpulento y que vestía con tirantes. La investigación corre a cargo de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón. «Tenemos miedo porque esto fue a plena luz del día y con mucha gente por la calle… Lo peor ya no es lo que te lleven, es el susto de que te entren en tu propia casa», lamentaba entonces una vecina del barrio de Laviada.

Desde las fuerzas de seguridad aconsejan a los ciudadanos que adopten las medidas de autoprotección para evitar robos, como por ejemplo cerrar la puerta con llave aunque la salida del domicilio vaya a ser breve.