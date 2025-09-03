Se pospone el juicio al pizzero gijonés acusado de violar a un camarero por falta de un testigo Afronta once años de cárcel por atacar a la víctima al acompañarla a casa tras una tarde de copas con los compañeros del restaurante

El juicio al dueño de una pizzería del barrio de El Carmen, en Gijón, acusado de agredir sexualmente a un camarero se celebrará en febrero en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. La vista oral ha sido pospuesta ante la imposibilidad de declarar de un testigo que la defensa considera crucial.

El procesado afronta una condena de 11 años de cárcel acusado de violar a uno de sus camareros en junio de 2024. Está en libertad con cargos tras pasar dos meses en prisión preventiva dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen y por los que la Fiscalía solicita la elevada pena de prisión. Los hechos denunciados por el camarero de 22 años tuvieron lugar después de que el personal del restaurante saliese a tomar unas consumiciones. La víctima llevaba apenas unos días trabajando en el establecimiento hostelero. A la hora de irse a casa, el jefe se ofreció a llevar al empleado. Según la declaración de la víctima, al llegar al portal el hombre le pidió subir para ir al baño y, una vez allí, le agredió sexualmente.

Al parecer, el camarero tendría sus facultades mermadas por la ingesta de bebidas alcohólicas. Tras el suceso, el joven acudió a Comisaría en estado de shock y denunció ante la Policía Nacional. Se activó entonces el protocolo para víctimas de este tipo de agresiones. Fue sometido a un examen en el Hospital de Cabueñes para recabar muestras. El presunto agresor fue detenido y el juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza. Abandonó el centro penitenciario dos meses después, con una orden de alejamiento de la víctima.

El denunciante no había notado ningún comportamiento anómalo en su jefe que le hiciera sospechar de los actos que presuntamente perpetró al subir a su casa. El local de hostelería permaneció cerrado durante varios días hasta que se reorganizaron los equipos de personal con los otros establecimientos que los propietarios tienen en la ciudad.

El camarero no ha regresado a trabajar al restaurante de comida italiana. Su entorno señala que continúa muy afectado por lo ocurrido.