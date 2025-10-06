El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Cuesta, Andrés Ruiz y Ángela Pumariega, al inicio de la junta local. E. C.

El PP considera Gijón «el epicentro de los incumplimientos de Sánchez y Barbón, con mil millones que no llegan»

Los populares celebraron su junta local, en la que se reactivó la comisión paritaria de coordinación entre el partido y el grupo municipal

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:16

Comenta

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, criticó durante la celebración de la junta local del partido, que tuvo lugar este lunes, el «intolerable trato que el Gobierno de Pedro Sánchez dispensa a Asturias y a Gijón, con el seguidismo del de Adrián Barbón». Ruiz hizo hincapié en la falta de avances en grandes infraestructuras comprometidas con la ciudad, hasta el punto de considerar Gijón como «el epicentro de los incumplimientos» tanto del Gobierno central como del Principado. «Sánchez prometió un plan de infraestructuras que Barbón vendió orgulloso y que suma mil millones en obras para la ciudad que están paralizadas o directamente incumplidas», señaló.

Apuntó que «en 2022 el Ejecutivo socialista publicó un mapa con un conjunto de inversiones donde se encontraban el metrotrén (315 millones), la estación intermodal (321 millones), el desdoblamiento de Lloreda-Veriña (60 millones) y el fallido vial de Jove (227 millones)», proyectos que siguen a la espera o que, como ocurre con este último, ya han sido descartados. Ruiz recordó de hecho que tras el fracaso del vial de Jove «el Gobierno de España prometió reinvertir en Gijón los fondos que tenía previstos para esa infraestructura, pero no hay ninguna cantidad ligada a esa inversión», lo que atribuyó a que «el dinero se ha esfumado en las prórrogas presupuestarias y las prebendas a otros territorios». El presidente local de los populares hizo un llamamiento a «caminar en unidad como ciudad para hacer frente al olvido y el desprecio que Sánchez y Barbón hacen a Gijón».

Por otra parte, la reunión sirvió para aprobar la designación de los miembros que compondrán la comisión paritaria partido-grupo municipal, órgano que «se reactiva con la intención de seguir impulsando la excelente coordinación» entre la dirección orgánica y la representación institucional del PP en la ciudad. Junto a los cinco concejales (Ángela Pumariega, Rodrigo Pintueles, Jorge Pañeda, Abel Junquera y Guzmán Pendás), formarán parte de la comisión, en representación del partido, Andrés Ruiz, David Cuesta, Cristina Villanueva, Adrián Carneado y Carlos Álvarez. La propuesta presentada fue aprobada por unanimidad de la junta.

